Drei der vier Viertelfinals im Fußball-Kreispokal stehen an. Alle drei Partien haben ihren Reiz, aber eine sticht deutlich heraus.

Ein Sieg im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals wird gleich doppelt belohnt. Zum einen stehen die Gewinner im traditionsreichen Halbfinale am Ostermontag, der für den Pokal freigehalten wird. Zum anderen qualifizieren sich die vier Halbfinalisten auch für den Verbandspokal in der nächsten Runde und können sich in der Saisonvorbereitung unter Wettbewerbsbedingungen mit höherklassigen Teams messen. Meist klingeln bei einem zusätzlichen Heimspiel auch die Kassen. Drei dieser wegweisenden Spiele finden am Mittwoch statt. Am 1. Oktober folgte noch die Partie zwischen der Spvgg Teufelsfels und dem TuS Waldböckelheim.

SV Medard – ASV Langweiler/Merzweiler (Mittwoch, 19 Uhr). Ein packendes Derby und ein interessanter Vergleich zwischen Teams zweier unterschiedlicher A-Klassen-Staffeln steigt in Medard. Die Gastgeber sind in aufsteigender Form und machen den stabileren Eindruck als die Langweilerer. Hinzu kommt der Heimvorteil.

SG Disibodenberg – SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg (Mittwoch, 19 Uhr). In zusammen 13 B-Klassen-Spielen gab es für die beiden Kontrahenten nur eine Niederlage. Die kassierten die Disibodenberger, die Spabrücker sind dagegen noch ungeschlagen, siegten zuletzt zweimal nach einer Serie von Unentschieden. Das wird in Odernheim also ein Gipfeltreffen, zumal beide in unterschiedlichen Gruppen am Ball sind, also um Punkte nicht die Klingen kreuzen werden. Einen Favoriten herauszufiltern, fällt schwer.

SG Alsenztal – SG Soonwald (Mittwoch, 19.30 Uhr). Das Duell der beiden ungeschlagenen A-Klassen-Klubs ist der Kracher des Viertelfinals. Beide verfügen über Tormaschinen, haben 30 und 34 Treffer in sieben Ligaspielen erzielt. Allerdings ist die Soonwälder Defensive stabiler, sie hat erst vier Gegentreffer kassiert, die Alsenztaler schon 15. Nicht nur deshalb dürfte die Brust der Gäste breiter sein. Sie gewannen schließlich bisher alle Ligapartien. Doch aufgepasst: Flutlichtspiele in Hochstätten haben schon so manchen Favoriten gekippt.