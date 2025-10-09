2:6 gegen Oberligisten Königs Fehler werfen Hüffelsheimer zurück 09.10.2025, 13:33 Uhr

i Nach dem Aus im Verbandspokal geht es für Trainer André Weingärtner (stehend) und seine Hüffelsheimer in der Verbandsliga in Morlautern weiter. Klaus Castor

Wie im Vorjahr endet die Pokalsaison der SG Hüffelsheim im Achtelfinale – und erneut mit dem Gefühl, dass gegen einen höherklassigen Gegner mehr drin gewesen ist. Die Hintergründe der 2:6-Niederlage gegen Oberligist Arminia Ludwigshafen.

Nackte Ergebnisse können manchmal trügen. So auch das 2:6 (0:2) der SG Hüffelsheim im Fußball-Verbandspokal gegen Arminia Ludwigshafen. Der Oberligist steht dank einer seriösen Vorstellung verdient im Achtelfinale, doch die Hüffelsheimer waren näher dran an einer Überraschung, als es das Resultat ausdrückt.







