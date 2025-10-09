Wie im Vorjahr endet die Pokalsaison der SG Hüffelsheim im Achtelfinale – und erneut mit dem Gefühl, dass gegen einen höherklassigen Gegner mehr drin gewesen ist. Die Hintergründe der 2:6-Niederlage gegen Oberligist Arminia Ludwigshafen.
Nackte Ergebnisse können manchmal trügen. So auch das 2:6 (0:2) der SG Hüffelsheim im Fußball-Verbandspokal gegen Arminia Ludwigshafen. Der Oberligist steht dank einer seriösen Vorstellung verdient im Achtelfinale, doch die Hüffelsheimer waren näher dran an einer Überraschung, als es das Resultat ausdrückt.