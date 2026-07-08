Summer Jam am 18. und 19. Juli Kickers suchen noch Teams für ihre Turniere Olaf Paare 08.07.2026, 12:23 Uhr

i Mit diesem Plakat werben die Kickers für ihr Turnier. Jean Pierre Reymann. Jean-Pierre Reymann

Die Kreuznacher Kickers geben sich seit Jahren größte Mühe, das Stadion Salinental als Standort für ein großes Fußballturnier zu etablieren. Für die Auflage in diesem Jahr sind noch Plätze frei.

Die Kreuznacher Kickers mussten ihr Summer Jam, ein großes Fußballturnier am 18. und 19. Juli im Stadion Salinental, deutlich abspecken. Vor allem die Sommerferien haben den Bad Kreuznachern einen Strich durch die Rechnung gemacht.„Wir wollen uns aber nicht unterkriegen lassen, ziehen das durch und hoffen, dass sich noch einige Teams anmelden“, sagt Jean Pierre Reymann, der Sportliche Leiter der Kickers.







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