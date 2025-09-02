Im Punktspiel setzte es eine Niederlage gegen Wormatia Worms. Im Verbandspokal will der SC Idar-Oberstein im heimischen Hans-Dieter-Krieger-Stadion am Mittwoch den Spieß umdrehen. Einfache Vorgaben von Coach Tomasz Kakala sind der Schlüssel dazu.

Der Wettbewerb hat sich geändert, aber Spielort und Gegner sind gleich geblieben. Nur drei Tage nach der 0:2-Heimniederlage in der Fußball-Oberliga trifft der SC Idar-Oberstein am Mittwoch (19 Uhr) in seinem Hans-Dieter-Krieger-Stadion wieder auf Wormatia Worms – und Tomasz Kakala wünscht sich ein ganz anderes Auftreten seiner Mannschaft.

Der Trainer war nämlich enttäuscht nach der Pleite am Sonntag – und zwar so richtig: „Die Art und Weise unseres Auftritts hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich möchte meine Mannschaft immer kämpfen sehen, und das habe ich zumindest in den ersten 45 Minuten nicht“, erklärt er. Kakala missfällt, dass sein Team gerade öfter den Eindruck vermittelt, sich erst einmal anzuschauen, was der Gegner tut, um darauf zu reagieren. Den SC-Coach stört sich an einer gewissen Passivität seiner Spieler. „Ich mag das nicht, wir dürfen nicht erst gucken, wie das Spiel läuft. Wir müssen was machen, von Anfang an, wir müssen das Team sein, das aktiv ist“, betont er.

Die einfache Frage, was seine Mannschaft im zweiten Versuch gegen Worms besser machen muss, beantwortet Kakala deshalb auch einfach: „Wir müssen viel engagierter sein, viel aggressiver, viel bissiger, viel giftiger.“ Zudem müsse seine Truppe als Einheit auftreten und „die Basics“ (Kakala) aufs Feld bringen. „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie gemeinsam erst einmal leidenschaftlich rennen und kämpfen sollen“, verrät der Coach und fügt hinzu: „Ich will kein abgezocktes Geschiebe sehen. Wenn wir die Basisdinge gut machen, dann wird uns das Fußballspielen auch leichter fallen.“

Kakala ist sich übrigens sicher, dass sein Team diesmal ein anderes Gesicht zeigen wird. Einmal mehr macht ihn das Training zuversichtlich. „Da kann ich der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Da sind Einstellung und Engagement top. Darüber bin ich sehr froh“, stellt Kakala klar und hinterfragt zugleich sein eigenes Anspruchsdenken: „Vielleicht bin ich zu ungeduldig, vielleicht erwarte ich zu viel“, überlegt er und erläutert: „Schließlich sind viele Spieler gegangen, viele neue gekommen – und wir spielen in einem neuen System. Das alles braucht ja auch seine Zeit.“

Trotzdem erwartet der Coach nachvollziehbarerweise Kampf und Leidenschaft als Grundvoraussetzung – und ist zugleich guter Dinge: „Ich bin davon überzeugt, dass wir am Mittwoch ein ganz anderes Spiel gegen Worms erleben werden als am Sonntag.“ Trotz des etwas ernüchternden Auftritts im Punktspiel haben Kakala und seine Mannschaft nämlich ganz eindeutiges Ziel: „Worms ist ein starker Gegner und sicher auch schwierig zu schlagen, aber wir würden gerne eine Runde weiter kommen“, betont der Trainer und stellt klar: „Wir werden hundertprozentig eine Mannschaft aufs Feld schicken, die bereit ist, 90 – oder, wenn es sein muss, auch 120 Minuten – zu marschieren.“

Die Aufstellung wird sich im Vergleich zum Sonntagsduell auf jeden Fall verändern. Kevin Kraus wird nicht spielen und auch am Samstag in der Punktpartie beim FC Rot-Weiß Koblenz ausfallen. Die Verletzungen im Gesicht haben den Ex-Profi doch stärker behindert als gedacht. Am Sonntag spielte er mit Maske. „Das hat sich für ihn aber nicht so richtig gut angefühlt“, erklärt Kakala, der zudem auf Alex do Nascimento verzichten muss. Der Brasilianer ist beruflich verhindert. Sicher ist auch der Wechsel im Tor. „Es ist abgesprochen, dass im Pokal Ruben Strack spielt“, bestätigt Kakala. Der Trainer kündigt zudem an, „frisches Blut“ zu bringen. „Wir sind in einer englischen Woche, da müssen wir schauen, ob wir dem einen oder anderen Spieler etwas Ruhe gönnen“, sagt er.

Vor neun Jahren gab es ein 0:1 im Verbandspokal gegen Worms

Zweischneidig ist übrigens die Heimbilanz des SC gegen die Wormatia. Trotz der Niederlage am Sonntag ist sie in Punktspielen klar positiv. Nur einmal stürmten die Wormser vorher in einem Punktspiel den Haag. Doch beim bisher einzigen Treffen im Verbandspokal vor ziemlich genau neun Jahren gab es eine 0:1-Niederlage. Allerdings kickten die Wormser damals in der Regionalliga...