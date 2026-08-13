Seriös in Buhlenberg
Keiner gewinnt höher als die SG Hüffelsheim
Zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der englischen Woche: Christian Lüllig, der Trainer der SG Hüffelsheim.
Zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der englischen Woche: Christian Lüllig, der Trainer der SG Hüffelsheim.
Edgar Daudistel

Zeiskam, Buhlenberg, Büchelberg – die Tour der SG Hüffelsheim in dieser Woche wirkt ein wenig wie eine Rheinland-Pfalz-Reise. Nach dem Weiterkommen im Verbandspokal sollen die nächsten drei Verbandsliga-Punkte her.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Blick auf die lange Ergebnisliste der dritten Verbandspokalrunde der Fußballer zeigt, wie souverän die SG Hüffelsheim ihre Aufgabe gemeistert hat. Mit 7:1 (2:0) gewann der Verbandsligist beim Bezirksligisten SV Buhlenberg und sorgte damit für den höchsten Erfolg der Runde.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

VerbandspokalSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport