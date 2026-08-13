Seriös in Buhlenberg Keiner gewinnt höher als die SG Hüffelsheim Olaf Paare 13.08.2026, 09:38 Uhr

i Zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der englischen Woche: Christian Lüllig, der Trainer der SG Hüffelsheim. Edgar Daudistel

Zeiskam, Buhlenberg, Büchelberg – die Tour der SG Hüffelsheim in dieser Woche wirkt ein wenig wie eine Rheinland-Pfalz-Reise. Nach dem Weiterkommen im Verbandspokal sollen die nächsten drei Verbandsliga-Punkte her.

Ein Blick auf die lange Ergebnisliste der dritten Verbandspokalrunde der Fußballer zeigt, wie souverän die SG Hüffelsheim ihre Aufgabe gemeistert hat. Mit 7:1 (2:0) gewann der Verbandsligist beim Bezirksligisten SV Buhlenberg und sorgte damit für den höchsten Erfolg der Runde.







Artikel teilen

Artikel teilen