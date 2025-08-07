Der Qualifikant aus dem Kreispokal hat im Verbandspokal eine Duftmarke hinterlassen, auch wenn in Runde drei Endstation war für die SG Soonwald. Sieger SG Meisenheim darf sich bei Doppeltorschütze Laurenz Fach bedanken.

Aus den Worten von Jens Bohr ist große Anerkennung herauszuhören. „Die SG Soonwald hat ein Riesen-Team, von einem Klassenunterschied war nichts zu erkennen. Großer Respekt für die Leistung der Gastgeber“, sagte der Trainer der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied nach dem 2:1 (1:0)-Sieg im Fußball-Verbandspokal in Seibersbach.

Der nicht zu erkennende Klassenunterschied verwundert auch deshalb, weil zwei Ligen zwischen dem A-Klassen-Spitzenreiter und den Meisenheimern liegen und die Soonwälder es schon zum zweiten Mal schafften, einen Verein aus der Landesliga zu ärgern. Gegen den FC Schmittweiler reichte es zum Sieg, dieses Mal schieden die Soonwälder aus. „Ich bin fein mit unserer Leistung und stolz auf meine Jungs, die einem zwei Klassen höher angesiedelten Klub einen offenen Schlagabtausch geliefert haben“, sagte SGS-Trainer Lars Flommersfeld.

„Angesichts der hohen Belastung bin ich gar nicht so unglücklich, dass im Verbandspokal nun Schluss ist.“

Lars Flommersfeld

In der Anfangsphase dominierten die Gastgeber sogar, hatten gute Möglichkeiten zur Führung, doch Marco Blaesy parierte glänzend. „Der Unterschied war die Effektivität“, analysierte Bohr. Denn ihre wenigen Chancen nutzten die Meisenheimer durch Laurenz Fach (30., 46.). Die Gastgeber trafen durch Lukas Gohres nur vom Elfmeterpunkt aus (70.). Zuvor hatte Blaesy die Notbremse gezogen und die Rote Karte erhalten. Gute 20 Minuten blieben den Gastgebern anschließend noch für den Ausgleich. „Aber wir haben mit Mann und Maus verteidigt und kaum Chancen zugelassen“, berichtete Bohr. Flommersfeld: „Wir nehmen viel Selbstvertrauen aus dem Verbandspokal in die beiden ausstehenden Wettbewerbe mit. Angesichts der hohen Belastung bin ich gar nicht so unglücklich, dass im Verbandspokal nun Schluss ist.“

SG Soonwald: Nestler – Sulzbacher, Fontius, Rieder, Diether (81. Bodtländer) – Y. Gohres, Kellerer (87. Griesang), Craß (70. Werkle) – Reckert, L. Gohres, Hain (81. Schmelzeisen).

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied: Blaesy – Schmidt (46. Schmell), P. Mohr, Hautz, Wurdel – Bock, Höft – Fach, Schneider, Edinger – Giselbrecht (69. Körner).