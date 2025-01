In IO geht es um den Titel Karpunov erstarrt nicht in Ehrfurcht vor dem SC Idar 16.01.2025, 12:36 Uhr

i Sind das die Endspielfarben am Samstag? Gut möglich, dass sich der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein (in blau) und der SC Idar im Finale gegenüber stehen. Joachim Hähn

Nach seinem klasse Auftritt bei der Vorrunde geht der SC Idar-Oberstein am Samstag als Titelfavorit in die Endrunde um die Hallenfußball-Meisterschaft Idar-Obersteins. Doch der FSV Blau-Weiss und die Spvgg Nahbollenbach schielen auch auf den Titel.

Kann jemand den SC Idar-Oberstein gefährden? Das ist die große Frage vor der Endrunde der Idar-Obersteiner Meisterschaft im Hallenfußball, die am Samstag in der Sporthalle „auf der Bein“ in Weierbach ausgetragen wird.„Nein! Ich glaube nicht, dass es eine Mannschaft gibt, die den SC in ernsthafte Schwierigkeiten bringen kann“, legt sich Carsten Fuchs, der Trainer des Bollenbacher SV, fest und schiebt auch gleich die Begründung hinterher.

