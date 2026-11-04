Karadeniz lädt über Weihnachten zum großen Spektakel ein, das Futsal-Qualifikationsturnier in Bad Sobernheim folgt Mitte Januar. Auch der SV Oberhausen lässt den Ball rollen. Ein Überblick über die Hallenfußball-Aktivitäten in der Nahe-Region.
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Auch in dieser Saison wird die Winterpause im regionalen Fußball wieder rund drei Monate umfassen. Ende November steigen in den meisten Klassen die letzten Spiele, am 28. Februar geht es auf dem Feld weiter. Was tun in der langen Pause? Budenzauber lautet für viele Klubs die Antwort.