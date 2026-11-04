Ausblick auf Hallensaison Karadeniz startet Budenzauber am 1. Weihnachtsfeiertag Olaf Paare 04.11.2026, 12:07 Uhr

i Platz da: Schiedsrichter Felix Reiser hüpft auf die Bande, um den Spielfluss der Hallenfußballer nicht zu stoppen. Auch in diesem Jahr geht es an Weihnachten in der Jakob-Kiefer-Halle rund. Klaus Castor

Karadeniz lädt über Weihnachten zum großen Spektakel ein, das Futsal-Qualifikationsturnier in Bad Sobernheim folgt Mitte Januar. Auch der SV Oberhausen lässt den Ball rollen. Ein Überblick über die Hallenfußball-Aktivitäten in der Nahe-Region.

Auch in dieser Saison wird die Winterpause im regionalen Fußball wieder rund drei Monate umfassen. Ende November steigen in den meisten Klassen die letzten Spiele, am 28. Februar geht es auf dem Feld weiter. Was tun in der langen Pause? Budenzauber lautet für viele Klubs die Antwort.







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