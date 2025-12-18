Karadeniz entfacht Budenzauber in Bad Kreuznach

Die Bad Kreuznacher Fußballszene trifft sich von Freitag bis Sonntag in der Jakob-Kiefer-Halle. Karadeniz Bad Kreuznach richtet ein dreitägiges Hallenturnier aus, das gut besetzt ist.
Am Wochenende vor Weihnachten dürfen sich die Fußballfans an der Nahe auf den großen Budenzauber freuen. Karadeniz Bad Kreuznach veranstaltet zum zweiten Mal den Mustafa-Senel-Cup. 20 Männerteams von der Verbandsliga bis zur C-Klasse haben gemeldet und werden von Freitag bis Sonntag die Jakob-Kiefer-Halle bevölkern.