Turnier startet am Freitag Karadeniz entfacht Budenzauber in Bad Kreuznach Olaf Paare 18.12.2025, 12:15 Uhr

i Brian Huth (rechts) und die TSG Planig wollen ihren Sieg beim Hallenfußball-Turnier von Karadeniz Bad Kreuznach wiederholen. Castor Klaus neu. Castor Klaus

Die Bad Kreuznacher Fußballszene trifft sich von Freitag bis Sonntag in der Jakob-Kiefer-Halle. Karadeniz Bad Kreuznach richtet ein dreitägiges Hallenturnier aus, das gut besetzt ist.

Am Wochenende vor Weihnachten dürfen sich die Fußballfans an der Nahe auf den großen Budenzauber freuen. Karadeniz Bad Kreuznach veranstaltet zum zweiten Mal den Mustafa-Senel-Cup. 20 Männerteams von der Verbandsliga bis zur C-Klasse haben gemeldet und werden von Freitag bis Sonntag die Jakob-Kiefer-Halle bevölkern.







