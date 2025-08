Vier Vereine aus dem Fußballkreis Birkenfeld sind in der dritten Runde des Fußball-Verbandspokals noch am Start. Mit dem SV Buhlenberg und dem FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein spielen am Mittwoch zwei von ihnen gegeneinander, während sich der VfR Baumholder schon am Dienstag in einem Duell unter Landesliga-Mannschaften beim SV Winterbach beweisen muss.

Außerdem ist da natürlich noch der SC Idar-Oberstein, der als Oberligist durchaus zu den Kandidaten zählt, die ganz weit kommen können. Um aber wie 2011 das Finale zu erreichen oder den Pott wie 1998 sogar zu gewinnen, muss das Team von Trainer Tomasz Kakala erst einmal einen echten Brocken aus dem Weg räumen. Am Mittwoch geht es im Nahe-Derby bei der SG Eintracht Bad Kreuznach zur Sache.

SV Winterbach – VfR Baumholder (Dienstag, 19 Uhr). Es ist das Duell des Aufsteigers aus der Bezirksliga gegen den Absteiger aus der Verbandsliga. Beide spielen nun also in der Landesliga – am ersten Spieltag mit unterschiedlichem Erfolg. Während der VfR Baumholder den stark eingeschätzten SV Rodenbach in die Knie zwang, unterlag der SV Winterbach zu Hause dem FC Schmittweiler-Callbach überraschend klar mit 0:3. Auch Christian Schübelin, der Trainer des VfR Baumholder, hatte das so nicht erwartet und sagt: „Das Ergebnis macht Winterbach für mich noch schwieriger einschätzbar.“ Doch der VfR-Coach macht auch deutlich: „Wir haben jetzt gegen Birkenfeld im Pokal und gegen Rodenbach in der Meisterschaft gewonnen. Diesen Schwung wollen wir mitnehmen, um vielleicht in einen Flow zu kommen. Wir wollen also die nächste Runde erreichen.“ Verzichten muss der VfR auf den Bruder des Trainers. Dominic Schübelin musste wegen muskulären Beschwerden gegen Rodenbach schon früh vom Feld und fällt mindestens am Mittwoch aus. Trainer Schübelin hofft aber, dass Jonas Brenner wieder auflaufen kann, der wegen Kreislaufproblemen am Sonntag passen musste.

SG Eintracht Bad Kreuznach – SC Idar-Oberstein (Mittwoch, 18.30 Uhr). SC-Trainer Tomasz Kakala kündigt an, die Mannschaft, die den FV Engers zum Oberliga-Auftakt 3:1 geschlagen hat, beim Pokal-Kracher nicht allzu stark zu verändern. „Ich plane keine große Rotation. Veränderungen sind aber auf einzelnen Positionen möglich“, erklärt er. Viel spricht dafür, dass der Brasilianer Alex do Nascimento beginnt. Kakala sagt: „Wir wollen ihn jetzt wieder so richtig ins Laufen bringen.“ Gegen Engers stand der Edeltechniker in der Schlussphase auf dem Feld. Als Alternativen haben sich mit guten Leistungen in der zweiten Mannschaft Torwart Ruben Strack und Angreifer Jan-Uwe Audri ins Spiel gebracht. „Ihr Auftritt in Mörschied hat mich natürlich gefreut, aber es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass Spieler unseres Oberligakaders in der Bezirksliga engagiert zur Sache gehen und den Unterschied machen“, betont Kakala, der davon ausgeht, dass alle Akteure, die gegen Engers gespielt haben, auch in Bad Kreuznach einsatzfähig sind.

Vorläufig verzichten muss der SC Idar-Oberstein allerdings auf Tyrecce Herzhauser. Der Neuzugang aus Morlautern fehlte schon gegen Engers, weil er einen schweren Autounfall hatte und ins Krankenhaus gebracht werden musste. „Das hat uns am Samstag alle schockiert, und wir waren froh, als wir die Nachricht bekommen haben, dass mit Tyrecce soweit alles okay sei. Das war viel wichtiger, als unser Sieg gegen Engers“, sagte Kakala.

Dass der SC seine bestmögliche Mannschaft an den Start bringen möchte, liegt natürlich am Respekt vor der SG Eintracht Bad Kreuznach. „Das ist eine Top-Mannschaft, die bestimmt auch über kurz oder lang die Oberliga im Visier hat“, erklärt Kakala und fügt hinzu: „Ich erwarte ein ganz heißes Spiel.“ Die Eintracht, die bekanntlich von Thorsten Effgen trainiert wird, der früher für den SC in der Oberliga aufgelaufen ist, ist in die Verbandsliga-Saison mit einem Unentschieden gestartet. Bei der TSG Bretzenheim gab es ein 2:2.

SV Buhlenberg – FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein (Mittwoch, 19 Uhr). A-Klasse gegen Bezirksliga heißt es auf dem „Monte Buhlo“, und die Gastgeber sind willens, den zweiten höherklassigen Verein aus dem Wettbewerb zu kegeln, nachdem sie sich eine Runde zuvor gegen den TuS Mörschied durchgesetzt haben. „Ich denke, dass sich Mörschied und Blau-Weiss auf ähnlichem Niveau bewegen“, schätzt SVB-Trainer Giuseppe Coco den Kontrahenten ein. Doch der Coach schränkt ein: „Wir haben Mörschied ein bisschen besser gekannt als Blau-Weiss.“ Gleichwohl peilen Coco und sein Trainerpartner Kevin Conde mit ihrer Mannschaft den Einzug in Runde vier an. „Vielleicht gäbe es dann ja ein ganz großes Los“, sagt Coco. So, wie 2023, als Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach Gast war. „Der Unterschied zu Blau-Weiss beträgt nur eine Klasse, das ist an einem guten Tag auszugleichen. Das haben wir gegen Mörschied gezeigt“, findet Coco.

Blau-Weiss-Trainer Dirk Reidenbach kennt den „Monte Buhlo“ gut. 2024 maß er sich als Trainer des TSV Bockenau in den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga mit den Buhlenbergern und behielt nach drei Partien knapp die Oberhand. In Buhlnberg setzte es allerdings eine 1:3-Niederlage. Eine Kopie möchte Reidenbach mit dem FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein natürlich verhindern. Allerdings bangen die Obersteiner um Ibrahim El-Saleh. Der Ausnahmeakteur hatte seine Mannschaft beim TuS Hoppstädten beinahe im Alleingang weitergeschossen, musste bei der 0:1-Niederlage beim Bezirksliga-Auftakt gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach allerdings passen.