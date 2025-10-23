Nicht nur wegen seines Doppelpacks stand Buhlenbergs Innenverteidiger Jan-Erik Breuer besonders im Blickpunkt der Kreispokal-Partie vor 250 Zuschauern beim TuS Hoppstädten.
Der Titelverteidiger bleibt im Rennen. Im letzten Viertelfinalspiel des Fußball-Kreispokals Birkenfeld hat sich der SV Buhlenberg im Duell der beiden A-Klassen-Spitzenmannschaften beim TuS Hoppstädten durchgesetzt und ist ins Halbfinale eingezogen. Mann des Abends auf der „Schmittwiese“ war SVB-Innenverteidiger Jan-Erik Breuer, der beide Buhlenberger Treffer beim 2:0-Sieg der Gäste erzielte.