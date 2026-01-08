AH-Hallenkick „auf der Bein“ Inoffizielle Kreiskrone als Objekt der Ü-32-Begierde Sascha Nicolay 08.01.2026, 13:36 Uhr

i Die Ü-32-Mannschaft des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein setzte sich im vergangenen Jahr die Krone bei der Idar-Obersteiner Stadtmeisterschaft auf. Diesmal sind auch andere Teams aus dem Kreis bei den AH-Titelkämpfen "auf der Bein" dabei. Michael Greber

Der SC Idar-Oberstein hat gar nicht erst gemeldet, der VR Baumholder und der SV Heimbach haben kurzfristig abgesagt. Und doch sind die inoffiziellen AH-Kreismeisterschaften in der Weierbacher Bein-Sporthalle am Sonntag eine spannende Sache.

Hallenfußball „auf der Bein“ in Weierbach gibt es nicht nur bei der Idar-Obersteiner Stadtmeisterschaft der Aktiven am Samstag, sondern auch am Sonntag. Dann sind ab 13 Uhr die Alten Herren, die Ü-32-Kicker, an der Reihe.Für eine reine AH-Stadtmeisterschaft haben die Mannschaften, die an den Start gehen wollten, nicht mehr ausgereicht, und so entschlossen sich die Verantwortlichen beim Stadtjugendamt und dem Stadtverband Sport treibender Vereine ...







