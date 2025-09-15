Die Neuauflage des letzten Halbfinals, ein Vergleich von Ex-Oberligaspielern und ein Derby: Der erste Teil des Achtelfinals im Kreispokal ist höchst interessant.

Die ersten fünf Achtelfinalpartien im Fußball-Kreispokal werden am Mittwoch (19 Uhr) angepfiffen. Zwei A-Klasse-Duelle, ein B-Klasse-Vergleich und zweimal B-Klasse gegen A-Klasse stehen auf dem Programm.

A-Klasse gegen A-Klasse: In Rhaunen empfängt die SG Rhaunen/Bundenbach den SV Mittelreidenbach zur Neuauflage des Halbfinals der vergangenen Runde. Die Spvgg Fischbach gastiert beim FC Bärenbach. In der Liga trennten sich beide vor zweieinhalb Wochen 3:3.

B-Klasse gegen A-Klasse: Die SG Niederhambach/Schwollen empfängt den FC Brücken in Niederhambach. Beide Spielertrainer, Marius Botiseriu (SG) und Stanislav Gonscharik (FC) haben Oberliga gespielt. Ein interessanter Vergleich. Außerdem gibt die Spvgg Wildenburg ihre Visitenkarte im Derby beim SV Stipshausen ab.

B-Klasse gegen B-Klasse: Diesmal hat die Spvgg Hochwald Heimrecht gegen den SV Göttschied. Am Sonntag lautete die Paarung umgekehrt, und der SV Göttschied siegte 2:1.