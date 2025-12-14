SC Idar mit zwei Teams dabei
Idar-Obersteiner Hallenmeisterschaft nur an einem Tag
Dass zweite Mannschaften zugelassen sind, ist neu – und dass die Stadtmeisterschaft nur noch an einem Tag ausgespielt wird, ebenso. Das Idar-Obersteiner Hallenfußball-Turnier auf der Bein in Weierbach hat sich verändert.

In verändertem Kleid kommt die Hallenfußballmeisterschaft der Stadt Idar-Oberstein daher. Erstmals werden die Titelkämpfe an nur einem Tag ausgetragen. Die Vorrunde, in der bisher immer die Endrundenteilnehmer ermittelt worden waren, entfällt. Die Meisterschaft findet nun am Samstag, 10.

