600 Zuschauer sorgen in Weinsheim für eine tolle Kulisse. Die SG Hüffelsheim lässt allerdings keinen Zweifel daran, dass sie in dieser Verbandspokalrunde ambitioniert auftritt.

Beim zweiten Mal wird alles ein bisschen chilliger? Der Eindruck drängte sich beim Duell der dritten Fußball-Verbandspokalrunde zwischen der SG Weinsheim und der SG Hüffelsheim auf, das die Gäste mit 3:0 (2:0) für sich entschieden.

Vor einem Jahr ging es über 120 Minuten hin und her, wurde auch das eine oder andere Giftpfeilchen verschossen. Dieses Mal dominierte der Verbandsliga-Aufsteiger über 90 Minuten, auch von außen blieb es überraschend ruhig, obwohl immerhin 600 Zuschauer an den Palmstein gekommen waren. „Wir müssen einfach neidlos anerkennen, dass die Hüffelsheimer eine ganz starke Mannschaft haben“, zeigte sich ein aufgeräumter Weinsheimer Trainer Andy Baumgartner als fairer Verlierer. Er fügte an: „Wenn ich zum Beispiel einen Lars Hermann sehe. Was für ein toller Fußballer und was für ein sympathischer Typ das ist. Wir alle sollten sehr froh sein, dass solche Jungs bei uns in der Region spielen.“

„Es wundert mich schon, wie ein 39-jähriger Hannes Balzer meinen Jungs da davongelaufen ist.“

Andy Baumgartner

Kapitän Hermann gehörte zu den wenigen Hüffelsheimer Akteuren, die nach dem 2:2 gegen die TuS Marienborn in der Startformation geblieben waren. In Cedric Lind, Nik Schmidt, Tom Baier, Jan-Niklas König und Fabian Scheick durften dieses Mal auffallend viele Hüffelsheimer Eigengewächse im Derby ran. Frischen Wind brachte vor allem Youngster Johann Frisch, der sehr auffällig agierte und großen Anteil daran hatte, dass die Hüffelsheimer frühzeitig auf die Siegerstraße einbogen. Gemeinsam mit Johannes Balzer war Frisch über die linke Seite stets gefährlich, und beide sorgten auch für das 1:0. Der Nachwuchsspieler war nach einem Flankenlauf Balzers erfolgreich (3.). „In der ersten Hälfte waren wir zu brav. Und es wundert mich schon, wie ein 39-jähriger Hannes Balzer meinen Jungs da davongelaufen ist“, sagte Baumgartner.

Balzer war mit einer Flanke auch der Ausgangspunkt des 2:0 (14.). Hermann donnerte den Ball in die Maschen. Das Tor erzielten die Gäste in Überzahl. Daniel Saadalla hatte wegen Ballwegschlagens eine frühe Zeitstrafe (6.) erhalten. Später traf es für ein vergleichbares Vergehen den Hüffelsheimer Tom Baier (64.). Da war die Partie aber längst entschieden, da Nik Rosenbaum einen Aufbaufehler der Weinsheimer mit dem spannungstötenden 3:0 (51.) bestrafte. „Etwas schade, dass wir mit eigenen Fehlern nachgeholfen haben“, sagte Baumgartner. Er betonte aber: „Meine Jungs haben das insgesamt gar nicht schlecht gemacht. Vor allem in der zweiten Hälfte, da wurden die Zweikämpfe intensiver. Viele von meinen Spielern haben ja Ansprüche an sich, nun haben sie aber mal gemerkt, dass auch innerhalb unseres Verbandes und innerhalb unserer Region die Trauben ganz schön hoch hängen. Für die SG Weinsheim war das insgesamt auch mit der Kulisse ein toller Abend.“

„Es ist uns auch mit den frühen Toren gelungen, dass beim Gegner zu keinem Zeitpunkt eine Pokalatmosphäre aufkam.“

André Weingärtner

Sein Gegenüber, der Hüffelsheimer Coach André Weingärtner, zeigte sich rundum zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. „Wir hatten ein tolles Positionsspiel, waren sehr dominant und haben den Gegner nie in gefährliche Räume kommen lassen. Das hat mir alles sehr gut gefallen“, bilanzierte Weingärtner und fügte an: „Es ist uns auch mit den frühen Toren gelungen, dass beim Gegner zu keinem Zeitpunkt eine Pokalatmosphäre aufkam.“ Alles eben ein bisschen ruhiger im Spätsommer 2025, der für die Hüffelsheimer noch packendere Pokalabende bereithalten dürfte.

SG Weinsheim: Steeg – Schilz (75. Kremer), Redschlag, Zimmermann – Kienle, Krämer – Lo. Saadalla, Kuß (54. Bäder) – D. Saadalla (83. Zankel), Drouet (66. Mittwich), Halili (69. Li. Saadalla).

SG Hüffelsheim: König – Keita, Hermann, Scheick – Baier, Schmidt (77. Ludwig), Rosenbaum (54. Hohmann), Balzer – Lind (74. Mörbel), Scherer (46. Reidenbach), Frisch (65. El-Haiwan).