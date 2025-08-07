Den Vergleich der Bezirksliga-Topteams hat die SG Kirn/Kirn-Sulzbach für sich entschieden. Sie bezwang in einem lange offenen Spiel die TSG Planig mit 2:0.

Für die Auslosung der vierten Verbandspokalrunde am Montag hat Jens Wückert, der Trainer der SG Kirn/Kirn-Sulzbach, einen großen Wunsch: „Es wäre klasse, wenn wir jetzt gegen den SC Idar spielen würden. Das würde mich total freuen, das wäre ein geiles Ding. Dann ist bei uns richtig etwas los.“ Die Grundlage für seinen Wunsch legten die Kirner Fußballer mit dem 2:0 (1:0) über den Klassenkameraden TSG Planig.

„Unsere 1:0-Halbzeitführung war glücklich, am Ende war es dann aber ein verdienter Sieg“, bilanzierte Wückert. Sein Gegenüber, der Planiger Trainer Christoph Schenk, sagte: „Mit der Einschätzung von Jens gehe ich mit. Bis zum 2:0 war es ein ausgeglichenes Spiel. Mit dem 2:0 war es dann entschieden.“ Ben Nikodemus erzielte den Treffer in der 65. Minute. Das 1:0 war Nils Pascher bereits nach 14 Minuten geglückt.

„Unser Problem war die Chancenverwertung.“

Christoph Schenk

Doch vor allem vor der Pause wussten die Planiger zu überzeugen. „Unser Problem war die Chancenverwertung. Und das nicht zum ersten Mal, auch zum Liga-Auftakt gegen den TuS Winzenheim hat uns das gebremst“, sagte Schenk und fügte an: „Insgesamt bin ich aber zufrieden, meine Jungs haben ein gutes Spiel gemacht.“

Belmin Kurpejovic hatte es auf dem Fuß, die Partie in eine andere Richtung zu drehen. Zum einen traf er die Latte, zum anderen lief er mutterseelenallein auf den Kirner Torwart Yannick Horbach zu. „Den hat Yannick mit einer Fußabwehr klasse pariert“, lobte Wückert seinen Torhüter. Die Chancen für seinen Loswunsch stehen übrigens gar nicht schlecht. Neben der SG und dem SC Idar befinden sich im Nahe-Topf nur noch die SG Hüffelsheim, der VfR Baumholder, der SV Buhlenberg und die SG Meisenheim.

SG Kirn/Kirn-Sulzbach: Horbach – Dieges (35. Ellgass), Rusch, Schick, Röhrig – Hahn, Gündesli (68. Schönheim) – Monteiro (78. Ri. Jelacic) – B. Nikodemus, Pascher, Schmitz (68. Kuhn).

TSG Planig: Behrend – Almahmoud, Gaul (68. Bouchnafa), Geisler, Bulla – Ceyhan, Ruppert – Huth – Asani (68. Röhlinger), Kurpejovic, Shvartsburd.