Schon im spektakulären Halbfinale der Hallenfußball-Meisterschaft des Kreises Birkenfeld drohte dem SC Idar-Oberstein gegen den TuS Hoppstädten eine Niederlage. Im Endspiel setzte sich dann der VfR Baumholder verdient durch.
Lesezeit 7 Minuten
Unmittelbar nach dem 9:0-Halbfinalsieg gegen den TuS Mörschied war Christian Schübelin nicht wirklich anzumerken, dass seine Mannschaft gerade das Endspiel der Hallenfußball-Kreismeisterschaft erreicht hatte. Der Trainer des VfR Baumholder war noch knurrig ob der eher mageren Vorstellung seiner Akteure in der Vorrunde.