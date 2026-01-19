SC Idar-Oberstein entthront Hinten stechen die Bienen: So jubelt der VfR Baumholder Sascha Nicolay 19.01.2026, 14:01 Uhr

i Der VfR Baumholder sicherte sich verdient den Titel bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft. Der Landesligist gewann alle seine Partien und bezwang im Finale den SC Idar-Oberstein. Stefan Ding

Schon im spektakulären Halbfinale der Hallenfußball-Meisterschaft des Kreises Birkenfeld drohte dem SC Idar-Oberstein gegen den TuS Hoppstädten eine Niederlage. Im Endspiel setzte sich dann der VfR Baumholder verdient durch.

Unmittelbar nach dem 9:0-Halbfinalsieg gegen den TuS Mörschied war Christian Schübelin nicht wirklich anzumerken, dass seine Mannschaft gerade das Endspiel der Hallenfußball-Kreismeisterschaft erreicht hatte. Der Trainer des VfR Baumholder war noch knurrig ob der eher mageren Vorstellung seiner Akteure in der Vorrunde.







