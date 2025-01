Spvgg Hochwald als Farbtupfer Hinten Becker, vorne Munsteiner - TuS Mörschied feiert 05.01.2025, 13:58 Uhr

i Die Mannschaft des TuS Mörschied und ihr Anhang hatte in Niederwörresbach allen Grund zum Feiern. Hähn Joachim

Mit einem 2:0-Endspielsieg gegen die Spvgg Fischbach hat sich der TuS Mörschied die Hallenfußballkrone der Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen aufgesetzt. B-Klässler Spvgg Hochwald landete auf Platz drei, der SV Niederwörresbach wurde Vierter.

In der Schlusssekunde des Halbfinals hing der Titelgewinn des TuS Mörschied bei der Hallenfußballmeisterschaft der Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen in Niederwörresbach am seidenen Faden. Joshua Wettmann von der Spvgg Hochwald zog ab, aber mit einem Wahnsinnsreflex verhinderte TuS-Torwart Johannes Becker den Einschlag, den Ausgleich, eine Verlängerung und sicherte dem einzigen Bezirksligisten im Teilnehmerfeld so den Einzug ins Endspiel.

