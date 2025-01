Nationalspieler im Futsal Hill trägt in Litauen den Adler auf der Brust 20.01.2025, 18:44 Uhr

i U19-Nationspieler: Futsal-Torwart Jeremias Hill aus Meisenheim kämpft in Litauen mit dem deutschen Team um die EM-Qualifikation. Marc Staiger. SWFV

Große Ehre für einen Meisenheimer: Jeremias Hill hütet bei der Qualifikation zur U19-Europameisterschaft das Tor der deutschen Futsal-Nationalmannschaft.

Jeremias Hill steht im Aufgebot der deutschen U19-Futsalnationalmannschaft, die von Mittwoch an bis Samstag in Litauen um die Qualifikation zur Europameisterschaft kämpft.Hill wurde bei der JSG Meisenheim ausgebildet. Seit 2023 trainiert der Torwart zudem am U19-Futsal-Stützpunkt des DFB in Mainz.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen