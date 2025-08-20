Der SV Medard steht im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals. Vor einer tollen Kulisse in Kappeln setzte sich der A-Klassen-Vertreter bei der SG Perlbachtal durch.

Im Kreispokal-Achtelfinale der Fußballer musste sich die SG Perlbachtal gegen die höherklassigen Gäste vom SV Medard mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. „Mit dem Ergebnis sind wir nicht zufrieden, mit dem Spiel schon“, erzählte SG-Abteilungsleiter Christian Lukas. Nach dem Führungstreffer des SVM durch Lars Ockert (38.) glich die SG kurz vor Schluss der ersten Hälfte durch einen Strafstoß (45.) von Tim Welschbach aus.

„Den Klassenunterschied merkte man, weil die Medarder hinten echt gut standen“, bemerkte Lukas. Ihre Pläne für die Offensive konnten die Gastgeber deshalb nicht gut umsetzen. „Trotzdem hat jeder immer alles gegeben“, lobte Lukas, der auch auf die gute Stimmung der rund 300 Zuschauer des Derbys verwies. Obwohl die Gastgeber bis in die zweite Hälfte hinein ein gutes Spiel machten, gelang Paul Hildebrandt der Siegtreffer (78.) für die Medarder, die damit das Viertelfinale erreicht haben. „Das Spiel wurde durch zwei Standardsituationen entschieden“, berichtete Lukas.