Der TV Hettenrodt kann seinen guten Ligastart im Kreispokal nicht bestätigen. Das liegt an einem seriös auftretenden Gegner und eigenen Defiziten in Sachen Disziplin.

Nachdem sich in der Vorwoche bereits der SV Weiersbach gegen die Reserve des SC Birkenfeld den Einzug in die dritte Runde des Fußball-Kreispokals Birkenfeld gesichert hatte, zogen am Dienstag im TuS Hoppstädten, dem SV Heimbach und der Spvgg Hochwald drei weitere Mannschaften nach.

TV Hettenrodt – TuS Hoppstädten 0:4 (0:1). Für den in der B-Klasse fulminant gestarteten TVH (neun Punkte aus drei Spielen) gab es einen Dämpfer – und den hatten sich die Gastgeber weitestgehend selbst zuzuschreiben. „Wir haben uns durch einen unnötigen Elfmeter und zwei Rote Karten selbst geschwächt“, sagte Spielertrainer Peter Franzmann. Bereits nach sieben Minuten war den Gästen ein berechtigter Strafstoß zugesprochen worden, noch vor der Pause sah der Hettenrodter Nils Schulz zunächst Gelb und anschließend glatt Rot, nachdem er zu lautstark protestiert hatte. Den sich bietenden Raum nutzte der A-Klassen-Vertreter aus, schraubte das Ergebnis schnell auf 3:0 hoch, ehe TVH-Akteur Philipp Conradt mit einem Eigentor den Schlusspunkt setzte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Hausherren nur noch zu neunt, denn nach 75 Minuten hatte Junior Wamba-Tsafack nach einem zu heftigen Einsteigen ebenfalls die Rote Karte gesehen. „Am Ende war das eine verdiente Niederlage“, bilanzierte Franzmann. Tore: 0:1, 0:2 Joshua Kleis (7./Foulelfmeter, 54.), 0:3 Jan-Luca Becker (57.), 0:4 Philipp Conradt (80., Eigentor).

SV Buhlenberg II – SV Heimbach 1:5 (0:2). Der A-Klassen-Klub aus Heimbach setzte sich deutlich durch. „Das erste Tor fällt zu früh und spielt den Heimbachern in die Karten“, sagte der Buhlenberger Trainer Giuseppe Coco, der ansonsten mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden war. „Wir haben uns gegen einen starken Gegner insgesamt gut verkauft, das Ergebnis ist aus meiner Sicht etwas zu hoch ausgefallen“, lautete sein Fazit. Tore: 0:1 Lean Hoferichter (5.), 0:2 Joshua Forster (36.), 0:3 Dorland Tucker (54.), 1:3 Dominik Schieferstein (58.), 1:4 Kevin Hohrein (73.), 1:5 Garry Morgan (87.).

Spvgg Hochwald – SGH Rinzenberg 5:3 (1:0). Im Duell der beiden B-Ligisten war der Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft und hatte mehr Ballbesitz. Die Gäste aus Rinzenberg waren vor allem über lange Bälle gefährlich und hielten das Spiel bis zum Ende offen. Nach deren Anschlusstreffer zum 2:3 zehn Minuten vor Ultimo beruhigte Mathias Währisch die Nerven der Hochwälder mit seinen zwei Toren in der Schlussphase. „Aufgrund der höheren Spielanteile geht unser Sieg gegen gute Rinzenberger in Ordnung“, befand Spvgg-Geschäftsführer Markus Becker. Tore: 1:0 Denis Rustige (36.), 1:1 Flamur Pllavci (52.), 2:1 Steffen Weyand (64.), 3:1 Nico Becker (75.), 3:2 Markus Schmitt (80.), 4:2, 5:2 Mathias Währisch (85., 90.+2), 5:3 Jurij Schewtschenko (90.+5/Elfmeter).