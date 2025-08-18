Mehr geht nicht: Ein Regionalligist und zwei Oberligisten gastieren in der vierten Runde des Verbandspokals im Kreis Birkenfeld. Das ergab die Auslosung.

Alle drei Klubs des Kreises Birkenfeld, die noch im Fußball-Verbandspokal vertreten sind, haben Hammerlose gezogen und dürfen sich in Runde vier auf Heimspiele freuen.

Der einzige Südwest-Regionalligist, der TSV Schott Mainz, dreimaliger Sieger zwischen 2022 und 2024, wird die Reise zum VfR Baumholder antreten. Ein Oberliga-Knaller steigt im Hans-Dieter-Krieger-Stadion. Dem SC Idar-Oberstein wurde Wormatia Worms zugelost, also der Verein, zu dem mehrere Idarer Spieler im Sommer gewechselt sind. Und auch der SV Buhlenberg bekommt Besuch aus der Oberliga, Aufsteiger TSV Gau-Odernheim stellt sich vor. Der SVB ist unter den 32 Teams der einzige A-Klassen-Vertreter. „Eine tolle Sache, ich wünsche Euch alles Losglück“, erwähnte Staffelleiter Klaus Karl die Buhlenberger bei der Auslosung explizit. Die Spiele werden am 3. September angesetzt, können aber verlegt werden. Letzter Spieltermin ist der 10. September. Das gilt auch für die SG Kirn, die die TuS Marienborn empfängt.