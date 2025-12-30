Zwei Teams treten nicht an Hallenturnier in Rhaunen: Doppel-Absage ärgert Trainer Björn Peters 30.12.2025, 11:09 Uhr

Die SG Rhaunen/Bundenbach möchte bei der VG-Endrunde am Samstag in Niederwörresbach für eine Überraschung sorgen. In der Zwischenrunde trifft sie auf die Spvgg Wildenburg und die SG Veitsrodt/Tiefenstein.

Vergangenes Jahr der Abbruch nach einer Schiedsrichter-Beleidigung, nun die kurzfristige Absage zweier Teams – das Hallenturnier der VG Herrstein/Rhaunen kommt nicht zur Ruhe. Die Hintergründe der Nichtantritte sind allerdings unterschiedlich.

Die Vorrundengruppe B der Hallenfußball-Meisterschaft der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen wurde aufgrund zweier kurzfristiger Absagen sportlich unbedeutend. Durch den Nichtantritt des SV Mittelreidenbach und des TV Hettenrodt waren der TuS Mörschied, die Spvgg Wildenburg und der SV Niederwörresbach schon vor dem ersten Anpfiff automatisch für die Endrunde qualifiziert und mussten nur noch die Platzierungen ausspielen.







