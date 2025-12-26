VG richtet Budenzauber aus Hallenturnier in Rhaunen: Dieses Mal ohne Abbruch? Sascha Nicolay 26.12.2025, 10:00 Uhr

i Die Spvgg Fischbach (in weiß) und der SV Niederwörresbach versuchen, sich in ihren Vorrundengruppen für die Endrunde der Hallenfußballmeiterschaft der VG Herrstein/Rhaunen zu qualifizieren. Hähn Joachim

Nach dem Abbruch im Vorjahr soll diesmal beim Hallenturnier der VG Rhaunen/Herrstein Fair Play im Vordergrund stehen. Die Vorrunden gehen am Sonntag und Montag in Rhaunen in zwei Gruppen über die Bühne. Weiter geht es dann Anfang Januar.

Zum Ausklang des Fußballjahres startet in Rhaunen die Vorrunde der Hallenmeisterschaft der Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen. Am Sonntag und am Montag werden die Teilnehmer für die Endrunde ermittelt, die am Samstag, 3. Januar, in Niederwörresbach ausgetragen wird.







Artikel teilen

Artikel teilen