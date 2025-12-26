Hallenturnier in Rhaunen: Dieses Mal ohne Abbruch?

Nach dem Abbruch im Vorjahr soll diesmal beim Hallenturnier der VG Rhaunen/Herrstein Fair Play im Vordergrund stehen. Die Vorrunden gehen am Sonntag und Montag in Rhaunen in zwei Gruppen über die Bühne. Weiter geht es dann Anfang Januar.
Zum Ausklang des Fußballjahres startet in Rhaunen die Vorrunde der Hallenmeisterschaft der Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen. Am Sonntag und am Montag werden die Teilnehmer für die Endrunde ermittelt, die am Samstag, 3. Januar, in Niederwörresbach ausgetragen wird.