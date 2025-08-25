Drei interessante Partien stehen am Mittwoch im Fußballkreis Bad Kreuznach an. Im Kreispokal, in der A-Klasse und in der B-Klasse kommt es zu Nachholspielen.

Wer zieht als vorletzter Klub ins Viertelfinale des Fußball-Kreispokals ein? Das entscheidet sich am Mittwoch um 19.30 Uhr zwischen der SG Hochstetten/Nußbaum und der SG Soonwald. Die Gäste sind der Überflieger der Saison in A-Klasse und zwei Pokalwettbewerben. Sie reisen deshalb auch favorisiert zum klassentieferen B-Klassen-Vertreter. Der hat sich aber gut verstärkt und ist nicht zu unterschätzen, auch wenn es am Sonntag in Roxheim die erste Niederlage gab. Die Roxheimer wollen ihrerseits in der B-Klasse 1 nachlegen. Mit einem Sieg um 19.15 Uhr bei der TSG Planig II würden sie die Tabellenführung übernehmen.

Auch in der A-Klasse rollt am Mittwoch das Leder, aber schon um 18.30 Uhr. Der FC Bavaria Ebernburg und die SG Gräfenbachtal standen sich vor zwei Wochen schon gegenüber. Das Spiel wurde kurz vor Schluss wegen einer Verletzung abgebrochen. 1:1 stand es, und beide Kellerkinder hoffen auf den ersten Dreier. Los geht es in Minute eins und beim Stand von 0:0.