Gieses Winkelhammer lässt den TuS Mörschied jubeln

Die klassenhöchste Mannschaft hat sich bei einer extrem ausgeglichenen Endrunde der Hallenfußballmeisterschaft der VG Herrstein/Rhaunen durchgesetzt. Das Finale verlief dabei so eng wie das gesamte Turnier. Der Sieger stellt auch den besten Spieler.
Lediglich Kleinigkeiten machten den Unterschied zwischen den sechs Teams der Endrunde bei der Hallenfußballmeisterschaft der Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen. Der entscheidende Faktor war letztendlich in nahezu allen Partien die konsequente Torchancenverwertung.