Endspielsieg gegen SG Rhaunen
Gieses Winkelhammer lässt den TuS Mörschied jubeln
Am Ende jubelte wieder der TuS Mörschied. Der Bezirksligist verteidigte seinen Titel bei der Hallenfußball-Meisterschaft der VG Herrstein/Rhaunen.
Die klassenhöchste Mannschaft hat sich bei einer extrem ausgeglichenen Endrunde der Hallenfußballmeisterschaft der VG Herrstein/Rhaunen durchgesetzt. Das Finale verlief dabei so eng wie das gesamte Turnier. Der Sieger stellt auch den besten Spieler.

Lediglich Kleinigkeiten machten den Unterschied zwischen den sechs Teams der Endrunde bei der Hallenfußballmeisterschaft der Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen. Der entscheidende Faktor war letztendlich in nahezu allen Partien die konsequente Torchancenverwertung.

