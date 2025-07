Ein schweres Gewitter im Nahetal hat den Ansetzern der ersten Runde im Fußball-Verbandspokal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gleich vier Spiele am Sonntagnachmittag mussten wegen Blitz und Donner abgebrochen werden.

In Seibersbach führte der SV Oberhausen bei der SG Soonwald mit 2:0, ehe das Aus kam. Beide Teams verständigten sich direkt auf einen Nachholtermin. Am Mittwoch um 19.30 Uhr steigt die Neuansetzung. Der VfL Simmertal lag im Derby gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim kurz nach der Pause mit 1:2 zurück, als der Schiedsrichter den Daumen senkte. Ein zweiter Versuch wird am Dienstag um 19 Uhr gestartet. Ebenfalls nur wenige Minuten nach der Pause war in Windesheim Schluss. Der TuS Winzenheim hatte bei der SG Guldenbachtal durch ein frühes Tor mit 1:0 die Nase vorn, musste aber auch eine schwere Verletzung verdauen. Zugang Bünyamin Degirmenci wurde aufgrund einer Handverletzung vom Krankenwagen abgeholt. Er dürfte damit am Mittwoch um 19 Uhr fehlen, wenn die Partie neu gestartet wird. Die zeitnahen Ansetzungen sind notwendig, weil bereits am nächsten Wochenende die zweite Runde ansteht. In Waldböckelheim warteten die TuS-Spieler und Gast TSV Bockenau 50 Minuten nach einer Unterbrechung in der 37. Minute, bis die Entscheidung fiel, dass es nicht weitergeht. Der klassentiefere Gastgeber führte zu diesem Zeitpunkt mit 1:0. Auch in diesem Fall wird am Mittwoch um 19 Uhr der Zweitrunden-Teilnehmer ermittelt.

Somit wurden von den sechs geplanten Partien mit Kreis-Beteiligung nur zwei beendet: das Samstag-Spiel in Planig und das Derby in Fürfeld, das zwei Stunden später angesetzt war und aufgrund des Gewitters mit einer halbstündigen Verspätung angepfiffen wurde.

TSG Planig – TuS Pfaffen-Schwabenheim 4:3 (2:3). Die Planiger legten einen wahren Kraftakt hin, um in die nächste Runde einzuziehen. Sie lagen nach 22 Minuten mit 0:3 zurück, drehten die Partie aber noch. „Wir haben sehr gut angefangen, dann aber zwei Tore durch Sonntagsschüsse und einen Konter gefangen. Speziell das 0:3 hat uns wehgetan. Wir haben dann auch nie wieder richtig ins Spiel gefunden“, berichtete Christoph Schenk, der Trainer der Planiger, und fügte an: „Aber die Jungs wollten unbedingt in die nächste Runde und haben alles dafür investiert.“ Auffällig bei den Planigern waren zwei Spieler. Dennis Mastel traf in beiden Nachspielzeiten. Das 2:3 in der ersten Hälfte gab der TSG den Glauben an das Weiterkommen zurück, das 4:3 in der siebten Minute der Nachspielzeit mit der letzten Aktion des Spiels ließ die Planiger jubeln. Beide Treffer wurden von Noel Schywalski vorbereitet, der zudem das 1:3 (25.) und das 3:3 (52.) erzielte. „Am Schluss waren die Pfaffen-Schwabenheimer stehend k. o., sodass wir zu einigen Möglichkeiten kamen. Dennis hat zwei davon vergeben. Als sich dann aber Noel super durchgesetzt und quer gelegt hat, hat Dennis das Tor gemacht“, erzählte Schenk und fügte an: „Beiden Teams war anzumerken, dass sie noch in der Vorbereitung stecken. Auf der anderen Seite war es ein Pflichtspiel, und der Verbandspokal ist schon sehr attraktiv. Diesen Schwebezustand haben wir auf unsere Seite gezogen.“ In der zweiten Runde geht es zu Aufsteiger VfL Rüdesheim. „Das nächste Derby, und vor allem spielen wir auf Naturrasen. Das ist mit Blick auf die Liga auch noch einmal ein guter Test“, sagte Schenk. Die Tore der Pfaffen-Schwabenheimer erzielten Abdullah Kurtoglu (18., 19.) und Zugang Domenic Davis (22.).

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein – TuS Hackenheim 2:4 (1:3). „Das war ein couragierter und guter Auftritt unserer jungen Mannschaft, die mit ihren Tempovorteilen die Hackenheimer immer wieder vor Probleme gestellt hat. Mit etwas mehr Glück wäre mehr für uns drin gewesen“, bilanzierte Jörn Zillmann, der Abteilungsleiter des VfL Fürfeld. Er fügte an: „Die Hackenheimer haben das aber insgesamt gesehen routiniert gemacht.“ Jasper Brede gelang das 1:0 (6.) der Gäste, die durch ein Eigentor von Nils Themann (34.) erhöhten. Der Fürfelder Marcel Beck verschoss in der Folge einen Elfmeter, machte den Fehler aber mit einem schönen Zuspiel auf Fiel Daniel, der zum 1:2 traf (40.), wieder wett. Brede erhöhte vor dem Seitenwechsel auf 3:1 (43.). Nach dem erneuten Anschluss von Daniel (55.) hatten die Fürfelder gute Chancen, nutzten diese aber nicht. Auf der Gegenseite machte Pierre Merkel mit einem Foulelfmeter alles klar (90.+5). „Wir hatten die größere Anzahl an Möglichkeiten und haben drei Gegentore durch individuelle Fehler ermöglicht. Aber ich möchte unseren jungen Spielern keinen Vorwurf machen. Sie haben alles reingeworfen“, bilanzierte Zillmann. Auf die Hackenheimer wartet nun ein Landesliga-Duell, sie empfangen in der zweiten Runde die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied.