Die Partie gedreht und doch noch nicht weitergekommen, ist der SC Birkenfeld im Verbandspokal in Mittelreidenbach. Am Mittwoch kommt es zur Neuauflage.

Noch bis Mittwochabend muss Fußball-Landesligist VfR Baumholder warten, um zu wissen, wer sein Gegner am Wochenende in der zweiten Runde des Verbandspokals ist. Dieser Kontrahent sollte eigentlich am Sonntag im Duell des SV Mittelreidenbach mit dem SC Birkenfeld ermittelt werden. Es lief auch alles auf den Bezirksligisten aus der Kreisstadt hinaus - doch dann kam das Gewitter.

3:1 lag der SCB vorne, als Schiedsrichterin Miriam Dietz vom SC Kirn-Sulzbach die Partie abbrechen musste. Tim Hartenberger hatte die Mittelreidenbacher mit einem 23-Meter-Strahl in Führung geschossen, ehe Wladislaw Sontag per Foulelfmeter, Jan-Luca Willrich mit einer schönen Einzelleistung und A-Junior Alex Wegele die Angelegenheit zugunsten der Birkenfelder drehten.

Doch das nutzte alles nichts, angesichts des Gewitters und des daraus folgenden Abbruchs. Die Partie wird nun am Mittwoch, um 18.30 Uhr, neu gestartet. Und danach sollte dann der Zweitrunden-Kontrahent des VfR Baumholder feststehen.

Nur in Fürfeld wurde auf der Nahe-Schiene zu Ende gespielt

Auch die restlichen Partien auf der Nahe-Schiene am Sonntag blieben bis auf eine Ausnahme auf der Strecke. In Seibersbach führte der SV Oberhausen bei der SG Soonwald mit 2:0, ehe das Aus kam. Beide Teams verständigten sich direkt auf einen Nachholtermin. Am Mittwoch um 19.30 Uhr steigt die Neuansetzung. Der VfL Simmertal lag im Derby gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim kurz nach der Pause mit 1:2 zurück, als der Schiedsrichter den Daumen senkte. Ein zweiter Versuch wird am Dienstag um 19 Uhr gestartet. Ebenfalls nur wenige Minuten nach der Pause war in Windesheim Schluss. Der TuS Winzenheim hatte bei der SG Guldenbachtal durch ein frühes Tor mit 1:0 die Nase vorn, musste aber auch eine schwere Verletzung verdauen. Zugang Bünyamin Degirmenci wurde aufgrund einer Handverletzung vom Krankenwagen abgeholt. Er dürfte damit am Mittwoch um 19 Uhr fehlen, wenn die Partie neu gestartet wird. In Waldböckelheim warteten die TuS-Spieler und Gast TSV Bockenau 50 Minuten nach einer Unterbrechung in der 37. Minute, bis die Entscheidung fiel, dass es nicht weitergeht. Der klassentiefere Gastgeber führte zu diesem Zeitpunkt mit 1:0. Auch in diesem Fall wird am Mittwoch um 19 Uhr der Zweitrunden-Teilnehmer ermittelt.

Gespielt wurde noch in Fürfeld, wo Landesligist TuS Hackenheim gegen Bezirksligist SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein 4:2 gewann. Jasper Brede gelang das 1:0 (6.) der Gäste, die durch ein Eigentor von Nils Themann (34.) erhöhten. Der Fürfelder Marcel Beck verschoss in der Folge einen Elfmeter, machte den Fehler aber mit einem schönen Zuspiel auf Fiel Daniel, der zum 1:2 traf (40.), wieder wett. Brede erhöhte vor dem Seitenwechsel auf 3:1 (43.). Nach dem erneuten Anschluss von Daniel (55.) hatten die Fürfelder gute Chancen, nutzten diese aber nicht. Auf der Gegenseite machte Pierre Merkel mit einem Foulelfmeter alles klar (90.+5). Auf die Hackenheimer wartet nun ein Landesliga-Duell, sie empfangen in der zweiten Runde die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied.