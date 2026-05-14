Der Siegtreffer des SV Buhlenberg im Kreispokalfinale sorgte für unterschiedliche Reaktionen. Der Schütze schildert, wie ihm das Tor gelang, während Niederhambachs Michael Wirt sich darüber ärgert, dass zuvor kein Foul gepfiffen wurde.
Lesezeit 4 Minuten
Die Kulisse in Rinzenberg war einfach fantastisch. 1043 Zuschauer wollten das Kreispokal-Finale zwischen dem SV Buhlenberg und der SG Niederhambach/Schwollen sehen – und sie waren bei der SGH Rinzenberg wirklich allerbestens versorgt. Die vielen Zuschauer machten auch den Landrat froh.