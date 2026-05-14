Stimmen zum Kreispokalfinale
Geniestreich von Cedric Nikodemus in der Nachspielzeit
Der Siegtreffer und die Pokalverteidigung für den SV Buhlenberg ist unterwegs. Cedric Nikodemus taucht alleine vor Elias Kamzela
Der Siegtreffer und die Pokalverteidigung für den SV Buhlenberg ist unterwegs. Cedric Nikodemus taucht alleine vor Elias Kamzela auf und lässt dem Keeper der SG Niederhambach/Schwollen keine Abwehrchance.
Stefan Ding. Kreispokal- Finale Buhlenberg - Niederhambach-Schwollen

Der Siegtreffer des SV Buhlenberg im Kreispokalfinale sorgte für unterschiedliche Reaktionen. Der Schütze schildert, wie ihm das Tor gelang, während Niederhambachs Michael Wirt sich darüber ärgert, dass zuvor kein Foul gepfiffen wurde.

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Die Kulisse in Rinzenberg war einfach fantastisch. 1043 Zuschauer wollten das Kreispokal-Finale zwischen dem SV Buhlenberg und der SG Niederhambach/Schwollen sehen – und sie waren bei der SGH Rinzenberg wirklich allerbestens versorgt. Die vielen Zuschauer machten auch den Landrat froh.

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