Nun zur SG Guldenbachtal Gelungener Pokalabend mit Hackenheimer Sixpack Olaf Paare 21.07.2026, 12:10 Uhr

i Markierte das wichtige 1:0 des TuS Hackenheim in Planig: Spielertrainer Tim Hulsey. Klaus Castor

Die Pflichtspielsaison ist eröffnet. Der TuS Hackenheim machte mit einem 6:0-Erfolg in der ersten Verbandspokalrunde in Planig den Anfang.

Der TuS Hackenheim hat die Pflichtaufgabe bei der TSG Planig erfüllt und steht in der zweiten Runde des Fußball-Verbandspokals. Mit 6:0 (2:0) siegte der Landesligist und muss nun in Runde zwei beim Bezirksligisten SG Guldenbachtal ran.Die freiwillig in die B-Klasse gewechselten Planiger verkauften sich teuer, hielten 35 Minuten lang die Null, ehe TuS-Spielertrainer Tim Hulsey den Bann brach.







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