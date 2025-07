Der SV Buhlenberg hat die dritte Runde im Fußball-Verbandspokal erreicht. Vor 200 Zuschauern bezwang der A-Klässler und Kreispokalsieger den Bezirksligisten TuS Mörschied 3:2 (2:0). Buhlenbergs Trainer Giuseppe Coco hatte einen Knackpunkt ausgemacht.

In der 40. Minute schien der 1:1-Ausgleich des TuS Mörschied unvermeidlich. Spielertrainer Florian Galle lief alleine auf Dennis Kielburger zu und ließ dem Buhlenberger Schlussmann mit einem Lupfer auch keine Chance. Doch Galle und die Mörschieder hatten Pech. Der Ball prallte gegen die Unterkante der Latte und anschließend nicht über die Linie. Fabian Thome bugsierte die Kugel dann edgültig aus der Gefahrenzone. „Kurz darauf haben wir das 2:0 gemacht“, berichtet Coco. Jan Baron traf ins Schwarze (41.).

Doppelpack von Jan Baron

Das Pausen-2:0 war gleichermaßen glücklich wie nicht unverdient. Der TuS Mörschied war zwar klar die spielbestimmende Mannschaft und machte gerade in der Anfangsviertelstunde auch gehörig Druck, „aber wir haben es mit Kampf und Disziplin geschafft, sie weitgehend von unserem Tor wegzuhalten“, sagte Coco. Der Bezirksligist wurde dann auch in seinen Aktionen ungenauer, leistete sich Ballverluste, durch die Buhlenberg zu Umschaltmomenten kam. Das 1:0 für die Gastgeber fiel dann allerdings nach einem Abstimmungsfehler in der Mörschieder Defensive. Jan Baron war Nutznießer und führte seinen ersten Streich (14.).

„Normalerweise spielt einem so ein Führungstor ja in die Karten, aber das war bei uns diesmal nicht so“, fand Coco. Der SVB-Trainer kritisierte: „Wir waren nach dem Treffer zu passiv.“ Doch Fortuna und die Torlattenunterkante halfen den Buhlenbergern ja.

Kevin Conde verschafft Buhlenberg rechtzeitig Luft

Geschlagen war der TuS Mörschied trotz des Halbzeit-0:2 längst noch nicht. Ziemlich schnell gelang dem Bezirksligisten der Anschlusstreffer. Marvin Kunz war erfolgreich (55.). Anschließend war der SV Buhlenberg vor allem damit beschäftigt, den Gast aus dem Strafraum zu halten. „Das ist uns mit viel Kampf und Willen auch einigermaßen gelungen“, betonte Coco, fügte aber hinzu: „Durch Fernschüsse und Bälle, die von der Seite vors Tor geflogen sind, ist es trotzdem immer mal wieder gefährlich geworden.“

In der 79. Minute verschafften sich die Buhlenberger aber Luft. Spielertrainer Kevin Conde demonstrierte wieder einmal seine Klasse in der Luft und köpfte eine Ecke zum 3:1 ins Tor. Buhlenberg schien endgültig in Richtung Runde drei abgebogen zu sein. „Wir waren dann aber ein bisschen zu euphorisch“, monierte Coco, der einerseits zwar erlebte, wie sein Team das 4:1 verpasste, andererseits aber auch durchatmen musste, dass die Gäste nicht früher als in der Nachspielzeit auf 2:3 stellten. „Es war schon ein bisschen unser Glück, dass der TuS erst in der 91. Minute zum zweiten Mal getroffen hat“, räumte Coco ein. Galle war der Schütze dieses zu späten zweiten Mörschieder Treffers.