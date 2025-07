Lange Zeit fehlte den Ü50-Fußballern der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim lediglich ein Törchen, um sich den Traum von der Teilnahme an der DFB-Endrunde in Berlin zu erfüllen. Doch auch der zweite Platz auf Regionalebene ist ein feiner Erfolg für die AH-Kicker.

„Wir haben nicht nur die Nahe, sondern den gesamten SWFV sehr gut vertreten“, freute sich Ralf Maiwald, der Sprecher der SGM-Oldies. Die Merxheimer hatten bei der Regionalmeisterschaft in Bekond, zu der sie mit einem gut gefüllten Bus angereist waren, das Glück, im ersten Spiel aussetzen und sich die Konkurrenz anschauen zu können. Dabei bezwang die SG Leiwen aus dem Rheinland den saarländischen Vertreter VfB Dillingen mit 5:1. „Wir waren sehr überrascht über das hohe Niveau unserer Kontrahenten. Das war schon beeindruckend“, berichtete Maiwald. Die Merxheimer traten zunächst gegen die Dillinger an und gewannen durch Tore von Guido Hahn und Andreas Edinger mit 2:0. „Das war von uns eine gute Leistung. Wir hätten vielleicht sogar höher gewinnen können“, sagte Maiwald.

„Das war ein toller Tag mit einem erstklassig organisierten Turnier. Bei uns war jeder begeistert.“

Ralf Maiwald

Das dritte Spiel war somit ein echtes Finale unter der Voraussetzung, dass den Leiwenern ein Remis aufgrund des besseren Torverhältnisses reicht. „Unsere Taktik war, verhalten zu beginnen und in der Schlussphase das entscheidende Tor zu setzen“, erläuterte Maiwald. Unter den Augen zahlreicher in Vereinsfarben gekleideter SGM-Anhänger, darunter Edelfan Werner Ehle, dem Ü-Staffelleiter im Kreis Bad Kreuznach, hielten die Merxheimer bis vier Minuten vor Schluss das 0:0, mussten dann öffnen und fingen sich ein Gegentor. „Danach haben wir mehr riskiert, da klar war, dass nur der Sieger nach Berlin fährt, und die weiteren Gegentore kassiert“, erklärte Maiwald die 0:3-Niederlage. Er ergänzte: „Der Unterschied war der breite Kader der Leiwener. Bei uns hatten sich in der ersten Partie zwei Spieler verletzt, das hat sich bemerkbar gemacht. Trotzdem war das ein toller Tag mit einem erstklassig organisierten Turnier. Bei uns war jeder begeistert.“