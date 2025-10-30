Spannung in Bretzenheim Für Münch ist das Topspiel ein „kleines Finale“ Florian Unckrich 30.10.2025, 12:00 Uhr

i Steven Thiel und die SG Weinsheim II (schwarze Trikots, im Duell mit der SG Spabrücken) wollen in Roxheim die nächste Hürde überspringen. Edgar Daudistel

Fällt am Sonntag bereits eine Vorentscheidung in Sachen Titelkampf in der B-Klasse Bad Kreuznach 2? Der FSV Bretzenheim empfängt im Topspiel die SG Disibodenberg und könnte sich mit einem Dreier absetzen.

Am Sonntag steht in der Fußball- B-Klasse Bad Kreuznach 2 das wohl spannendste Spiel der bisherigen Saison an. Tabellenführer FSV Bretzenheim empfängt den direkten Verfolger, die SG Disibodenberg. Das Topspiel verspricht nicht nur sportliche Brisanz, sondern auch ein Duell zweier Mannschaften, die in den vergangenen Wochen fast alles gewonnen haben, was es zu gewinnen gab.







