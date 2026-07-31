Dritte Runde ausgelost Für Mockenhaupt & Co geht es nach Buhlenberg Olaf Paare 31.07.2026, 11:59 Uhr

i Muss dieses Mal nach Buhlenberg googeln: Sascha Mockenhaupt tritt dort im Verbandspokal mit der SG Hüffelsheim an. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

In der dritten Runde des Fußball-Verbandspokals wird aus regionalen Töpfen gelost. Der Nahe-Topf hat auch dieses Mal einige interessante Partien zu bieten. Gespielt wird am 12. August.

Sascha Mockenhaupt, der neue Starspieler des Fußball-Verbandsligisten SG Hüffelsheim, hatte nach der Anfrage von der Nahe bekanntlich googeln müssen, wo Hüffelsheim überhaupt liegt. Mockenhaupt wird Google Maps ein weiteres Mal bemühen müssen. In der dritten Verbandspokalrunde wurde den Hüffelsheimern nämlich der SV Buhlenberg zugelost.







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