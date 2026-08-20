TuS Mörschied kommt weiter Für Florian Galle ist der Sieg bei der SG Kirn verdient Sascha Nicolay 20.08.2026, 12:17 Uhr

i Entspannt sscheint sich Florian Galle (vorne) auf die nächste Runde im Verbandspokal freuen. Am Sieg bei der SG Kirn hatte der Spielertrainer des TuS Mörschied auch mit einem Treffer seinen Anteil. Michael Greber

Einen Schreckmoment musste der TuS Mörschied am Anfang bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach überstehen, dann ging es ab in die nächste Verbandspokalrunde. Im Kreispokal gab sich die SG Niederhambach/Schwollen keine Blöße.

Einige Mannschaften, die im Fußballkreis Birkenfeld zu Hause sind, waren am Mittwoch in diversen Pokalwettbewerben gefordert. Der TuS Mörschied setzte sich Verbandspokal bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach durch, während die SG Niederhambach/Schwollen beim SV Nohen die nächste Runde im Birkenfelder Kreispokal erreichte.







Artikel teilen

Artikel teilen