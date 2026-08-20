Einen Schreckmoment musste der TuS Mörschied am Anfang bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach überstehen, dann ging es ab in die nächste Verbandspokalrunde. Im Kreispokal gab sich die SG Niederhambach/Schwollen keine Blöße.
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Einige Mannschaften, die im Fußballkreis Birkenfeld zu Hause sind, waren am Mittwoch in diversen Pokalwettbewerben gefordert. Der TuS Mörschied setzte sich Verbandspokal bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach durch, während die SG Niederhambach/Schwollen beim SV Nohen die nächste Runde im Birkenfelder Kreispokal erreichte.