Kaum war die zweite Runde im Fußball-Kreispokal Birkenfeld gespielt, da standen auch schon die Achtelfinals fest. Die Auslosung bescherte fünf A-Klassen-Duelle und einige Derbys. Beide Aspekte vereinen die Spiele FC Bärenbach gegen die Spvgg Fischbach und TuS Hoppstädten gegen den SV Heimbach. Auch wird ein B-Klassen-Vertreter das Viertelfinale erreichen, in der Spvgg Hochwald und dem SV Göttschied stehen sich nämlich zwei Klubs aus der B-Klasse gegenüber. Die weiteren Spiele lauten: TuS Mörschied II gegen SV Buhlenberg, SG Rhaunen/Bundenbach gegen SV Mittelreidenbach, SG Niederhambach/Schwollen gegen FC Brücken und SV Weiersbach gegen VfR Baumholder II. Zudem trifft der Sieger des Spiels zwischen dem TuS Hoppstädten II und der Spvgg Wildenburg, das am nächsten Dienstag um 19 Uhr ausgetragen wird, auf den SV Stipshausen, der Heimrecht genießen wird. Angesetzt sind die Achtelfinals für den 17. September um 19 Uhr.