AH-Turnier in Waldlaubersheim Frei-Weinheimer siegen dank starker Nerven vom Punkt Olaf Paare 14.06.2026, 10:23 Uhr

i Alle auf den ballführenden Spieler des TuS Pfaffen-Schwabenheim (blaues Trikot): Gleich drei Akteure der SG Guldental verfolgen beim Turnier in Waldlaubersheim ihren Kontrahenten. Klaus Castor

Es ist eine feste Größe für die Teams der Rhein-Nahe-Region geworden. Das AH-Turnier des SV Waldlaubersheim erfreut sich großer Beliebtheit. Der Sieg ging dieses Mal nach Rheinhessen.

Im VfL Frei-Weinheim fand die neunte Auflage des Friedel-Konrad-Gedächtnisturniers für AH-Mannschaften in Waldlaubersheim einen überraschenden Sieger. Überraschend, weil die Fußballer aus Rheinhessen nach der personalbedingten Absage von Titelverteidiger TuS Hackenheim ins Teilnehmerfeld nachgerückt waren.







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