Es ist eine feste Größe für die Teams der Rhein-Nahe-Region geworden. Das AH-Turnier des SV Waldlaubersheim erfreut sich großer Beliebtheit. Der Sieg ging dieses Mal nach Rheinhessen.
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Im VfL Frei-Weinheim fand die neunte Auflage des Friedel-Konrad-Gedächtnisturniers für AH-Mannschaften in Waldlaubersheim einen überraschenden Sieger. Überraschend, weil die Fußballer aus Rheinhessen nach der personalbedingten Absage von Titelverteidiger TuS Hackenheim ins Teilnehmerfeld nachgerückt waren.