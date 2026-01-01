Schiris im Endspiel im Fokus Fragwürdig: Einkick-Tor des TuS Hoppstädten aberkannt Tobias Prietzel 01.01.2026, 12:58 Uhr

i Maik Winter, Mattia Weber-Gemmel und Phillip Reichert (von links) sind fassungslos, dass das Schiedsrichtergespann den wohl entscheidenden Treffer des TuS Hoppstädten zum 6:4 in der Finalverlängerung nicht anerkannte. Stefan Ding

Mitten in die Aufholjagd der SG Niederhambach schien der TuS Hoppstädten das Endspiel doch für sich entschieden zu haben. Ein Einkick von Joshua Kleis landete hinter der Linie. Doch tat er das bevor oder nachdem ihn der SG-Keeper berührt hatte.

2:5 lag die SG Niederhambach/schwollen im Endspiel in er Verlängerung gegen den TuS Hoppstädten schon hinten, ehe sie im letzten Moment doch noch zum 5:5 ausglich. Vor dem Ausgleich hätte es aber durchaus auch schon 6:4 für den TuS Hoppstädten stehen können, wenn die Schiedsrichter nicht eine fragwürdige Entscheidung getroffen hätten.







