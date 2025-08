Finn Klein-Harmeyer, Jugendspieler des SV Waldhof Mannheim, hatte die Ehre, das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal auszulosen. Er schaffte es dabei, ein A-Klassen-Duell zu umschiffen. Die sechs A-Klassen-Klubs, die sich noch im Wettbewerb befinden, treten jeweils bei tieferklassigen Klubs an. Ein Leckerbissen dabei ist sicher der Vergleich der SG Hochstetten/Nußbaum mit der SG Soonwald, die in ihren Ligen jeweils blendend gestartet sind. Die weiteren Duelle mit A-Klassen-Beteiligung: SG Perlbachtal gegen SV Medard, SG Disibodenberg gegen VfL Simmertal, SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg gegen SG Alsenztal, TuS Roxheim gegen TuS Waldböckelheim und SG Waldlaubersheim/Gutenberg gegen ASV Langweiler/Merzweiler. Zudem stehen die beiden B-Klassen-Duelle SG Spabrücken gegen VfL Sponheim sowie Kreuznacher Kickers gegen Spvgg Teufelsfels an. Angesetzt werden die Partien am Mittwoch, 20. August.