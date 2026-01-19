Dreierpack gegen den SC Idar Flo Zimmer überlässt Joshua Kleis die Torjäger-Urkunde Sascha Nicolay 19.01.2026, 14:34 Uhr

i Joshua Kleis mit 2 Urkunden Stefan Ding

Joshua Kleis zeigte bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft einmal mehr, welch herausragender Kicker er ist. Der Youngster des TuS Hoppstädten wurde zum besten Turnierspieler gewählt und schoss auch die meisten Tore – zusammen mit Florian Zimmer.

Eigentlich fehlte nur noch der Turniersieg des TuS Hoppstädten. Doch für die beiden Gewinnerpokale hätte Joshua Kleis sowieso keine Hände mehr frei gehabt. Kleis räumte eben sonst alles ab, was abzuräumen war. Der Supertechniker des TuS Hoppstädten wurde verdient zum besten Spieler der Hallenfußball-Kreismeisterschaft gewählt und teilte sich mit Florian Zimmer vom SC Idar auch die Ehre, bester Schütze des Turniers zu sein.







