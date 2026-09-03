Achtelfinale erreicht Flo Zimmer rettet seinen SC Idar dieses Mal als Joker Florian Unckrich 03.09.2026, 11:12 Uhr

i Steht erstmals in einem Heimspiel als Cheftrainer an der Seitenlinie: Christian Henn. Auf seinen Torgaranten Florian Zimmer (mit Trinkflasche) kann er sich dabei verlassen. Joachim Hähn

Das fünfte Pflichtspiel in Folge gewonnen: Beim SC Idar-Oberstein läuft es derzeit wie am Schnürchen. Nach dem Einzug ins Pokal-Achtelfinale sollen auch in der Liga die nächsten Punkte her.

Der SC Idar-Oberstein steht im Achtelfinale des Fußball-Verbandspokals, musste dafür beim SV Guntersblum aber deutlich mehr arbeiten, als es der Zwei-Klassen-Unterschied vermuten ließ. In der zweiten Hälfte drehte der Verbandsligist einen Rückstand und setzte sich mit 2:1 (0:0) beim Bezirksligisten durch.







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