Wie packend der Kreispokal sein kann, wiesen der SC Birkenfeld II und der SV Weiersbach nach, die sich 120 Minuten lang einen tollen Kampf lieferten.

In der zweiten Runde des Fußball-Kreispokals stand das Derby zwischen B-Klässler SC Birkenfeld II und A-Klasse-Vertreter SV Weiersbach an. Die Partie im Birkenfelder Stadion am Berg endete mit 3:2 nach Verlängerung für den SVW und hatte alles, was ein rassiges Pokalspiel so braucht.

SCB-Abteilungsleiter Christian Jahn haderte vor allem mit einer Gelb-Roten Karte gegen den Birkenfelder Daniel Sommer (48.), die für ihn nicht nachvollziehbar war. Jahn sagte: „Schiedsrichter Veton Cori ist eigentlich immer ein toller Spielleiter, aber dieses Mal hat er meiner Meinung nach keinen guten Tag gehabt. Die Gelb-Rote Karte war für mich spielentscheidend und völlig überzogen.“ Sommer hatte wohl einen Disput mit Cori bezüglich der Freistoßmauer. Dem Unparteiischen fehlte dabei der nötige Respekt, woraufhin der bereits mit Gelb verwarnte Sommer die Ampelkarte gezeigt bekam.

Vorher war in der bis dahin sehr ausgeglichenen Partie, die 1:0-SVW-Führung durch Tim Ackermann (14.) mit dem verdienten 1:1 durch den schnellen SCB-Stürmer Alex Wegele beantwortet worden (38.). Nach dem Platzverweis kontrollierte der SVW die Partie, nutzte aber nur eine seiner vielen Chancen zum 2:1 durch Ackermann (53.) und wurde durch Jahn mit dem 2:2 für den Chancenwucher bestraft (82.). Der Abteilungsleiter sagte: „Nach dem 2:2 haben wir sogar fünf bis sechs Minuten gedrückt, ohne uns jedoch die große Siegchance zu erarbeiten.“

In der dann folgenden Verlängerung holten sich die Gäste gegen immer müder werdende, aber nie aufgebende Birkenfelder durch einen Treffer von Nico Ackermann (99.) den insgesamt verdienten Sieg.

Jahn stellte noch eine Fair-Play-Aktion des Weiersbachers Michael Randolph heraus. Er erklärte: „Es gab kurz vor dem 1:1-Ausgleich einen für alle Anwesenden nicht nachvollziehbaren indirekten Freistoß für den SV Weiersbach in unserem Strafraum. Michael hat diesen in sehr gefährlicher Position liegenden Ball dann einfach fair ins Seitenaus geschoben.“