Mit 0:4 im Pokal ausgeschieden
Erstes Gegentor schockt die Alemannen
Philipp Gänz (grünes Trikot) und der SV Alemannia Waldalgesheim sind im Verbandspokal auf der Strecke geblieben. Zu Hause unterl
Philipp Gänz (grünes Trikot) und der SV Alemannia Waldalgesheim sind im Verbandspokal auf der Strecke geblieben. Zu Hause unterlag das Team dem SV Gonsenheim mit 0:4.
Edgar Daudistel

Der einstige Favoritenbezwinger SV Alemannia Waldalgesheim hat einiges von seinem Schrecken eingebüßt. Gegen Oberligist SV Gonsenheim gab es eine 0:4-Niederlage.

Lesezeit 1 Minute
Nach der Trinkpause steckte der Wurm drin beim SV Alemannia Waldalgesheim. Vier Gegentreffer bis zur Pause bescherten das Ausscheiden aus dem Fußball-Verbandspokal. Mit 0:4 (0:4) unterlagen die Alemannen dem klassenhöheren Oberligisten SV Gonsenheim.„Ich hatte mehr Gegenwehr von unserem Team erwartet, aber wenn du gegen einen Oberligisten ein paar Minuten von der Rolle bist, dann wird das direkt bestraft“, erklärte SVA-Trainer Elvir Melunovic.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

VerbandspokalSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport