Mit 0:4 im Pokal ausgeschieden Erstes Gegentor schockt die Alemannen Olaf Paare 13.08.2026, 13:31 Uhr

i Philipp Gänz (grünes Trikot) und der SV Alemannia Waldalgesheim sind im Verbandspokal auf der Strecke geblieben. Zu Hause unterlag das Team dem SV Gonsenheim mit 0:4. Edgar Daudistel

Der einstige Favoritenbezwinger SV Alemannia Waldalgesheim hat einiges von seinem Schrecken eingebüßt. Gegen Oberligist SV Gonsenheim gab es eine 0:4-Niederlage.

Nach der Trinkpause steckte der Wurm drin beim SV Alemannia Waldalgesheim. Vier Gegentreffer bis zur Pause bescherten das Ausscheiden aus dem Fußball-Verbandspokal. Mit 0:4 (0:4) unterlagen die Alemannen dem klassenhöheren Oberligisten SV Gonsenheim.„Ich hatte mehr Gegenwehr von unserem Team erwartet, aber wenn du gegen einen Oberligisten ein paar Minuten von der Rolle bist, dann wird das direkt bestraft“, erklärte SVA-Trainer Elvir Melunovic.







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