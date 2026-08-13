Baumholder siegt in Winzenheim
Ein Platzverweis lässt die Partie kippen
Der Winzenheimer Abwehrchef Ömer Degirmenci (am Ball) spielt seine ganze Routine aus und sichert einen Ball vor einem Baumholder
Der Winzenheimer Abwehrchef Ömer Degirmenci (am Ball) spielt seine ganze Routine aus und sichert einen Ball vor einem Baumholderer Kontrahenten.
Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. An diesen Spruch erinnerte der Pokalauftritt des VfR Baumholder beim TuS Winzenheim. Ohne Bäume auszureißen, kam der Verbandsligist eine Runde weiter.

Lesezeit 2 Minuten
Als die Fußballer des TuS Winzenheim und des VfR Baumholder auf den Kunstrasenplatz liefen, näherte sich die Sonnenfinsternis ihrem Höhepunkt. Ob das der Grund war, warum so wenig Zuschauer den Sportplatz in Winzenheim bevölkerten? Später füllte sich das Gelände noch etwas, und die Besucher bekamen ein typisches Verbandspokalspiel zu sehen, das der favorisierte Gast mit 3:1 (0:0) gewann.
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