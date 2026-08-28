Viertelfinale ausgelost Ein Déjà-vu für Pokalsieger TuS Waldböckelheim Tina Paare 28.08.2026, 12:03 Uhr

i Leo Wietrzychowski (gelbes Trikot) fungierte als Losfee des Kreispokal-Viertelfinals. Links: Staffelleiter Udo Marx. Marx

Es ist nicht allein die Aussicht auf den Einzug ins Halbfinale, die den Reiz der nächsten Kreispokalrunde ausmacht. Die Sieger dürfen sich über weitere spannende Aufgaben freuen.

Das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal ist zwar noch nicht komplett gespielt, doch damit die Teams Planungssicherheit haben, wurden die Viertelfinal-Begegnungen schon einmal ausgelost. Glücksbringer im Rehborner Flutlichtschein war Jugendspieler Leo Wietrzychowski, und die Paarungen, die er zog, sind aus mehrfacher Hinsicht interessant.







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