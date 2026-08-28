Es ist nicht allein die Aussicht auf den Einzug ins Halbfinale, die den Reiz der nächsten Kreispokalrunde ausmacht. Die Sieger dürfen sich über weitere spannende Aufgaben freuen.
Lesezeit 1 Minute
Das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal ist zwar noch nicht komplett gespielt, doch damit die Teams Planungssicherheit haben, wurden die Viertelfinal-Begegnungen schon einmal ausgelost. Glücksbringer im Rehborner Flutlichtschein war Jugendspieler Leo Wietrzychowski, und die Paarungen, die er zog, sind aus mehrfacher Hinsicht interessant.