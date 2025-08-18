Die Achtelfinals im Bad Kreuznacher Kreispokal versprechen Spannung: Einige Favoriten auf den Sieg sind gefordert. Und vielleicht gibt es ja die nächsten Überraschungen...

Das Gros der Achtelfinal-Spiele im Fußball-Kreispokal geht am Mittwoch über die Bühne. Fünf der acht Partien sind angesetzt, und in allen fünf Partien ist die Konstellation der Ligen-Zugehörigkeit eine andere.

B-Klasse Bad Kreuznach gegen B-Klasse Bad Kreuznach: Das Duell zwischen der SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg und dem VfL Sponheim ist extrem interessant. Der Aufsteiger aus der C-Klasse hinterlässt bisher in Staffel 1 einen bärenstarken Eindruck. Nicht wenige trauen den Spabrückern den Durchmarsch zu. Doch der Gast aus Sponheim strotzt nur so vor Selbstvertrauen, hat drei Startsiege mit 26 Treffern hingelegt und zuletzt sogar ein 0:3 in Hargesheim aufgeholt. Der VfL hat den Sportplatz am Spabrücker Wald aber nicht in guter Erinnerung. 2023 verpasste er dort im dritten Aufstiegsspiel gegen die SG Waldlaubersheim/Gutenberg den Aufstieg in die A-Klasse. Das Spiel beginnt bereits um 18.30 Uhr.

B-Klasse Bad Kreuznach gegen A-Klasse Birkenfeld: Die SG Waldlaubersheim/Gutenberg ist mittlerweile wieder in die B-Klasse abgestiegen und erwartet im ASV Langweiler/Merzweiler den Pokalsieger von 2024. Die Gäste sind in der Liga schwach gestartet und in der Verfassung sicher nicht der Favorit. Zumal die Waldlaubersheimer nach der Absage des Punktspiels durch den TuS Gangloff ausgeruht antreten können. Los geht es um 19.15 Uhr.

B-Klasse Bad Kreuznach gegen B-Klasse Birkenfeld: Wie die Langweilerer ist auch die Spvgg Teufelsfels im Fußballkreis Birkenfeld am Ball. Sie gastiert am Mittwoch im Bad Kreuznacher Salinental bei den Kreuznacher Kickers. Das Weiterkommen dürfte sich auch über die Torjäger entscheiden. In Francesco Armbrüster (Kickers) und Jan Diener (Teufelsfels) sind zwei der besten Stürmer auf B-Klassen-Ebene am Start. Allerdings muss abgewartet werden, wie die Kickers den Jahrmarkt überstanden haben. Das Spiel wird wie alle weiteren Partien um 19 Uhr angepfiffen.

C-Klasse Bad Kreuznach gegen A-Klasse Bad Kreuznach: Die SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg wird es als einziger Vertreter der tiefsten Spielklasse schwer haben, gegen die zwei Klassen höher angesiedelte SG Alsenztal zu bestehen. Die ist nämlich gut gestartet und auch im Pokal ambitioniert.

B-Klasse Bad Kreuznach gegen A-Klasse Bad Kreuznach: 5:5 trennten sich die Alsenztaler im zurückliegenden A-Klassen-Spiel vom VfL Simmertal. Der ist am Mittwoch zu Gast in Odernheim bei der SG Disibodenberg. Ein packender Vergleich, schließlich gehören beide in ihren Klassen zu den Titelfavoriten. Der neue Simmertaler Trainer Enes Softic scheiterte in der Vorsaison im Trikot des TuS Winzenheim erst im Finale. Er weiß also, wie stimmungsvoll ein Endspiel sein kann, und wird mit seinem neuen Klub alles dransetzen, weit zu kommen. Mit einem Sieg stünde der VfL im Viertelfinale und wäre nur noch zwei weitere Siege vom Finale entfernt.