Erste Frau bei Männerturnier Dreierpack in Rhaunen: Anna Justen gelingt Historisches Björn Peters 29.12.2025, 11:43 Uhr

i Die erste Frau, die bei einem Hallenfußballturnier der Männer im Kreis Birkenfeld ins Schwarze trifft: Anna Justen (rechts) umkurvt einen Spieler der SG Rhaunen/Bundenbach. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Das Hallenfußball-Speaktakel in der Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen ist gestartet. Drei A-Klassen-Klubs haben sich für die Endrunde am Samstag qualifiziert, und ein Fußballerin sorgte für ein Novum.

Eine sehr ansehnliche und unterhaltsame Vorrunde boten die Teams der Gruppe A bei den Hallenfußball-Meisterschaften der Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen. Die vier A-Klassen-Vertreter SG Rhaunen/Bundenbach, Spvgg Fischbach, SG Veitsrodt/Tiefenstein und TuS Breitenthal/Oberhosenbach bewegten sich in der Idarwaldhalle in Rhaunen auf Augenhöhe.







