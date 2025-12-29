Dreierpack in Rhaunen: Anna Justen gelingt Historisches

Das Hallenfußball-Speaktakel in der Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen ist gestartet. Drei A-Klassen-Klubs haben sich für die Endrunde am Samstag qualifiziert, und ein Fußballerin sorgte für ein Novum.
Lesezeit 5 Minuten
Eine sehr ansehnliche und unterhaltsame Vorrunde boten die Teams der Gruppe A bei den Hallenfußball-Meisterschaften der Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen. Die vier A-Klassen-Vertreter SG Rhaunen/Bundenbach, Spvgg Fischbach, SG Veitsrodt/Tiefenstein und TuS Breitenthal/Oberhosenbach bewegten sich in der Idarwaldhalle in Rhaunen auf Augenhöhe.