Der Abteilungsleiter des TuS Mörschied II hat ein ausgewogenes Kreispokal-Achtelfinale ausgelost. Der einzige C-Klässler im Rennen, die Spvgg Wildenburg II, freut sich auf den VfL Weierbach.
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Unmittelbar nach dem 3:1-Sieg des TuS Hoppstädten gegen den TuS Mörschied II wurde im Sportheim des TuS Hoppstädten das Achtelfinale im Kreispokal ermittelt. Die Losfee mimte Mörschieds Fußball-Abteilungsleiter Jan Schüßler.Ein Achtelfinalist wird noch gesucht, denn die letzte Partie der zweiten Runde, SG Unnertal gegen SG Rhaunen/Bundenbach, wird erst am Mittwoch ausgetragen.