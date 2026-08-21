BIR-Kreispokal ausgelost
Drei Vereine haben zwei Eisen im Achtelfinal-Feuer
Die Fans des TuS Hoppstädten dürfen sich auf das Achtelfinale im Kreispokal freuen. Ihr Verein hat die Chance, mit zwei Mannscha
Die Fans des TuS Hoppstädten dürfen sich auf das Achtelfinale im Kreispokal freuen. Ihr Verein hat die Chance, mit zwei Mannschaften ins Viertelfinale einzuziehen.
Stefan Ding

Der Abteilungsleiter des TuS Mörschied II hat ein ausgewogenes Kreispokal-Achtelfinale ausgelost. Der einzige C-Klässler im Rennen, die Spvgg Wildenburg II, freut sich auf den VfL Weierbach.

Lesezeit 1 Minute
Unmittelbar nach dem 3:1-Sieg des TuS Hoppstädten gegen den TuS Mörschied II wurde im Sportheim des TuS Hoppstädten das Achtelfinale im Kreispokal ermittelt. Die Losfee mimte Mörschieds Fußball-Abteilungsleiter Jan Schüßler.Ein Achtelfinalist wird noch gesucht, denn die letzte Partie der zweiten Runde, SG Unnertal gegen SG Rhaunen/Bundenbach, wird erst am Mittwoch ausgetragen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreispokal BirkenfeldSport

Top-News aus dem Sport