Doppelter SC Idar-Oberstein ist der haushohe Favorit 

Vielleicht kann ja der Vorjahresfinalist Paroli bieten. Beim FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein sind jedenfalls alle heiß auf die Hallen-Stadtmeisterschaft in Weierbach. Aber auch der BSV, die Spvgg Nahbollenbach und die SGIO blinzeln Richtung Halbfinale.
Zum ersten Mal dürfen bei der Hallenfußball-Meisterschaft Idar-Obersteins zwei Mannschaften aus einem Verein teilnehmen – und der SC Idar-Oberstein macht von dieser Regelung auch gleich Gebrauch. Am Samstag, ab 14.15 Uhr, wird die Stadtmeisterschaft in der Halle „auf der Bein“ in Weierbach wieder ausgespielt.