Stadtmeisterschaft am Samstag
Doppelter SC Idar-Oberstein ist der haushohe Favorit 
Voll wird die Sporthalle "auf der Bein" bestimmt am Samstag wieder, wenn die Hallenfußballmeisterschaft Idar-Obersteins ausgetragen wird. Ob der FSV Blau-Weiß wie im vergangenen Jahr wieder ins Finasle einziehen wird?
Michael Greber

Vielleicht kann ja der Vorjahresfinalist Paroli bieten. Beim FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein sind jedenfalls alle heiß auf die Hallen-Stadtmeisterschaft in Weierbach. Aber auch der BSV, die Spvgg Nahbollenbach und die SGIO blinzeln Richtung Halbfinale.

Lesezeit 4 Minuten
Zum ersten Mal dürfen bei der Hallenfußball-Meisterschaft Idar-Obersteins zwei Mannschaften aus einem Verein teilnehmen – und der SC Idar-Oberstein macht von dieser Regelung auch gleich Gebrauch. Am Samstag, ab 14.15 Uhr, wird die Stadtmeisterschaft in der Halle „auf der Bein“ in Weierbach wieder ausgespielt.

Ressort und Schlagwörter

Hallenfußball (Südwestdeutscher Fußballverband)Sport