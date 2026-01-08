Stadtmeisterschaft am Samstag Doppelter SC Idar-Oberstein ist der haushohe Favorit Sascha Nicolay 08.01.2026, 13:03 Uhr

i Voll wird die Sporthalle "auf der Bein" bestimmt am Samstag wieder, wenn die Hallenfußballmeisterschaft Idar-Obersteins ausgetragen wird. Ob der FSV Blau-Weiß wie im vergangenen Jahr wieder ins Finasle einziehen wird? Michael Greber

Vielleicht kann ja der Vorjahresfinalist Paroli bieten. Beim FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein sind jedenfalls alle heiß auf die Hallen-Stadtmeisterschaft in Weierbach. Aber auch der BSV, die Spvgg Nahbollenbach und die SGIO blinzeln Richtung Halbfinale.

Zum ersten Mal dürfen bei der Hallenfußball-Meisterschaft Idar-Obersteins zwei Mannschaften aus einem Verein teilnehmen – und der SC Idar-Oberstein macht von dieser Regelung auch gleich Gebrauch. Am Samstag, ab 14.15 Uhr, wird die Stadtmeisterschaft in der Halle „auf der Bein“ in Weierbach wieder ausgespielt.







