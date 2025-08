Im Nahe-Stadion steigt der Nahe-Klassiker. Die SG Eintracht Bad Kreuznach begrüßt zu ihrem ersten Heim-Pflichtspiel nach der Umbenennung des einstigen Moebus-Stadions den SC Idar-Oberstein. Eine von mehreren packenden Spielen der dritten Verbandspokal-Runde der Fußballer.

SG Eintracht Bad Kreuznach – SC Idar-Oberstein (Mittwoch, 18.30 Uhr). „Mit der Paarung hat in der Runde bei uns noch gar keiner gerechnet. Deshalb habe ich mich gar nicht groß mit dem Gegner beschäftigt“, sagt Thorsten Effgen, Coach der Bad Kreuznacher, der überrascht war, so früh auf einen Oberligisten zu treffen. Eine konkrete Herangehensweise hat er sich aber zurechtgelegt: „Es wird darum gehen, möglichst lange die Null zu halten und die eine Chance, die sich uns bieten wird, dann auch eiskalt zu nutzen.“ Effgen muss umbauen. Sebastian Baumann, als Sechser eine Korsettstange der SGE, urlaubt und fehlt deshalb gegen seinen Ex-Verein. Auch Niklas Langer hat sich auf eine Reise verabschiedet. „Das sind bittere Ausfälle“, erklärt der Coach. Zumal Yannik Wex sich im Abschlusstraining vor dem Spiel in Mainz-Bretzenheim eine muskuläre Verletzung zugezogen hat. „Schade, denn Yannik weiß, wo das Tor steht“, erklärt der Coach, der eine klare Vorgabe hat: „Das Kollektiv muss es richten, jeder Spieler ist herzlich dazu eingeladen, seinem Mitspieler immer und jederzeit zu helfen, um die individuelle Qualität der Idarer zu bekämpfen.“ Nach dem 2:2 in Bretzenheim steht noch nicht so richtig fest, wohin die Verbandsliga-Reise die Bad Kreuznacher führt. „Unser Start war okay, der Start des Mittwoch-Gegners top. Die Idarer haben mit dem Sieg über den FV Engers ein Ausrufezeichen gesetzt. Aber es liegt an uns, das am Mittwoch auch zu machen.“ Die Idarer wollen nicht groß rotieren, zu groß ist der Respekt vor der Eintracht. „Das ist eine Top-Mannschaft, die bestimmt auch über kurz oder lang die Oberliga im Visier hat“, erklärt SC-Trainer Tomasz Kakala. Vorläufig verzichten muss der SC auf Tyrecce Herzhauser. Der Zugang aus Morlautern hatte einen schweren Autounfall und wurde ins Krankenhaus gebracht. „Das hat uns am Samstag alle schockiert, und wir waren froh, als wir die Nachricht bekommen haben, dass mit Tyrecce soweit alles okay sei. Das war viel wichtiger als unser Sieg gegen Engers“, sagte Kakala.

SG Weinsheim – SG Hüffelsheim (Mittwoch, 19 Uhr). Bereits im Vorjahr trafen beide Teams aufeinander. In Erinnerung geblieben sind Blitz und Donner. Die Partie war lange unterbrochen worden, ehe sich die Hüffelsheimer in der Verlängerung durch ein spätes Tor von Niklas Mörbel mit 1:0 durchsetzten. Auch zwischen den Trainer rumorte es. André Weingärtner, Coach der Hüffelsheimer, ärgerte sich über die Ansetzung auf dem Trainingsplatz. „Das war einmal lustig, ein zweites Mal machen wir das nicht. Wir spielen auf dem Hauptplatz“, stellt Weingärtners Gegenüber Andy Baumgartner für das Duell am Mittwoch klar. „Umso schöner, weil es dann möglich ist, den Zuschauern auch ein attraktives Pokalspiel zu bieten“, erklärt Weingärtner, der anfügt: „Ich komme ja nicht aus der Region, habe mir aber mittlerweile von unseren alteingesessenen Fans erklären lassen, dass die Rivalität zwischen den beiden Orten groß ist.“ Diesem Derby-Charakter wollen die Hüffelsheimer gerecht werden, auch wenn es personelle Veränderungen geben wird. In Jan-Niklas König und Nik Schmidt sollen zwei wichtige Spieler aus der Meistersaison Einsatzminuten erhalten. „Bei uns ist alles ganz dicht zusammen, das können die Jungs zeigen“, sagt Weingärtner. Die Ambitionen des Verbandsligisten sind klar: „Der Pokal ist immer interessant. Wir haben Lust darauf.“ Baumgartner möchte natürlich auch gerne weiterkommen, weiß aber auch, dass der Verbandspokal für einen Bezirksligisten endlich ist. „Da bin ich Realist, und kann mich gut daran erinnern, dass wir im Vorjahr nach dem Spiel gegen die Hüffelsheimer fünf Ligaspiele in Folge nicht verloren haben.“ Auch er wird Veränderungen vornehmen, Felix Frantzmann fehlt beispielsweise. „Die Hüffelsheimer sind die aktuell beste Mannschaft im Kreis. Meine Jungs werden heiß sein, sich mit diesem Gegner zu messen.“

SG Kirn/Kirn-Sulzbach – TSG Planig (Mittwoch, 19 Uhr). „Beide werden in den Umfragen nach den Bezirksliga-Favoriten hoch gehandelt“, sagt SGK-Trainer Jens Wückert und ergänzt: „Da ist das direkte Duell natürlich ein interessanter Vergleich.“ Findet auch sein Gegenüber, der Planiger Trainer Christoph Schenk: „Gerade am Anfang der Saison ist das eine gute Standortbestimmung, ein Test für die Liga, und das in einem Pflichtspiel.“ Die Planiger verfügen nur über einen kleinen Kader und müssen in Dogukan Taysürek – er verletzte sich in der Liga so schwer, dass er vom Krankenwagen abtransportiert werden musste –, Dirk Spitzbarth sowie Dennis Mastel (beide im Urlaub) wichtige Spieler ersetzen. „Da ist nicht viel mit Rotieren, wir werden 15 Mann haben“, sagt Schenk und fügt an: „Trotzdem freue ich mich total auf das Spiel. Verbandspokal ist immer super, dazu geht es zu einem Traditionsverein.“ Wückerts Kadersituation ist seit Saisonbeginn bekanntlich eine andere, er hat deutlich mehr Alternativen. „Die werden wir auch nutzen“, sagt der Coach und verweist auf das schwere Spiel auf dem Hartplatz in Idar-Oberstein und das Kerbe-Derby gegen den SV Oberhausen am Samstag. „Da schmeckt mir das Pokalspiel zwischendrin eigentlich gar nicht“, erklärt Wückert. Dem lange verletzten Maximilian Kuhn will er deshalb auch eine Verschnaufpause geben.

SG Soonwald – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied (Mittwoch, 19.30 Uhr). Die Soonwälder gehen die Pokalaufgabe mit breiter Brust an. „Das ist ein 50:50-Spiel, das bei 0:0 beginnt und das wir gewinnen wollen. Völlig egal, wie der Gegner heißt und ob er in der Landesliga spielt“, sagt SGS-Trainer Lars Flommersfeld. Überzeugende Pokal-Siege über den Bezirksligisten SV Oberhausen und den Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach sowie das 9:0 zum Ligastart gegen die SG Gräfenbachtal haben das Selbstvertrauen ansteigen lassen. „Wir haben in der Sommerpause analysiert, wo wir uns verbessern können und haben die richtigen Spieler für die analysierten Positionen gefunden“, sagt Flommersfeld mit Blick auf Torjäger Lukas Gohres und Torwart Simon Nestler. „Wir werden auch weiter auf uns schauen und versuchen, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen.“ Personell hat er einige Möglichkeiten. „Der Kader ist groß und breit, alle ziehen mit“, sagt Flommersfeld, der selbst allerdings verletzt passen muss. Bei der SG Meisenheim haben sie die starke Form der Soonwälder durchaus registriert. „Wir sind gewarnt, speziell durch das Ergebnis gegen die Schmittweilerer“, sagt SGM-Trainer Jens Bohr und fügt an: „Aber natürlich wollen wir weiterkommen.“ Bohr wird nicht wild rotieren, trotzdem sollen Spieler, die zuletzt im Urlaub waren oder angeschlagen waren, Einsatzzeit bekommen. Bestes Beispiel ist Stürmer Marc Giselbrecht. Bohr muss auch deshalb die Belastung steuern, weil es schon am Freitag für die Meisenheimer in der Liga weitergeht.

SVW Mainz – SVA Waldalgesheim (Mittwoch, 19.30 Uhr). Im Vorjahr mussten die Alemannen, die in den vergangenen zwölf Jahren dreimal im Finale standen und einmal siegten, bereits in Runde drei die Segel streichen. „Dieses Mal wollen wir weiter kommen“, sagt Alemannen-Trainer Elvir Melunovic. Er nimmt den Landesligisten aus seiner Wahlheimat Mainz deshalb ernst. „Wir werden uns einen guten Plan ausdenken“, erklärt der Coach, dessen kleiner Kader wenig Rotationsmöglichkeiten zulässt.